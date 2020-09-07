15年經手85億元地下匯兌 中和雜貨店3兄弟起訴

新北市賴姓3兄弟靠雜貨店當掩護，從事地下匯兌業務長達15年之久，經手金額高達85億6千萬餘元，今天被新北地檢署依違反銀行法起訴。

檢調調查，賴姓兄弟2002年在中和區成立第一家雜貨店，2004年開始經營地下匯兌，而後又在2011年、2013年分別成立第二家雜貨店和貿易公司。3人分管2家店面和公司，但一起經營地下匯兌生意，且專攻緬甸地區，每天視緬甸央行與台灣銀行對美元的匯率，自訂當天新台幣兌換緬元的匯率供2國民眾提換。

據了解，到雜貨店匯款的客戶除了外配和移工，也有部分是台商，每次匯款金額從20萬到50萬元不等。賴姓兄弟收到錢之後，才叫緬甸當地人員提領相當金額給客戶指定的對象。

賴姓兄弟自2004年至去年5月被檢調查獲為止，非法匯兌金額高達85億6684萬餘元，偵訊時，3人不否認收錢和匯款，但對於違法情事避重就輕，辯稱換匯是讓外配方便寄錢回家和台商臨時調度現金，屬「服務性質」。