查案未經校方同意進校舍帶4生 花蓮警疏失要查處

花蓮警方日前受理民眾財物遺失案，為釐清監視器畫面，經某私立高中舍監同意後，進入校舍帶走4名學生回所內確認畫面，引起學生家長反彈。警方今天坦承員警程序疏失將查處。

這起員警執法不當案，學生家長得知後認為員警不符合「警察人員進入校園執法相關機制」作業流程，僅依孩子出現在監視器畫面有「蹲下撿東西」動作，就未經師長同意，將學生帶回派出所，也有學生受到驚嚇向家長哭訴。

花蓮縣警察局吉安分局今天指出，轄內太昌派出所5日偵辦民眾財物遺失案，員警為釐清監視器畫面，經舍監及學生同意後，到校內請4名學生到派出所內協助確認畫面，初步排除學生涉案，過程並沒有製作筆錄。對於員警未依程序疏失部分，將依規定查處，並加強新進員警教育訓練。

校方今天也回應，因當天不是上課天，舍監雖有致電學務處，但第一時間沒聯繫上，就先讓警方進入，確實有所疏失。正常程序是須先與校方聯絡，由教職員了解狀況後轉告學生，並不會由學生直接接觸員警，未來會加強員工訓練。

校方指出，學務處回電舍監後，學生已由員警帶回校園，時間不到半小時，當下就帶著輔導主任關心學生狀況，警方昨天也分別向校方、家長致歉。