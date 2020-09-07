討債凌虐造成1死1重傷 黃男等5嫌羈押禁見

黃姓男子等5人為索討債務，涉持棍棒毆打廖姓男子等人造成1死1重傷，南投檢方昨晚將黃男等5嫌聲請羈押，台灣南投地方法院今天下午裁定，黃男等5嫌涉犯殺人等罪羈押禁見。記者賴香珊／攝影

黃姓男子等5人為索討債務，涉持棍棒毆打廖姓男子等人造成1死1重傷，南投檢方昨晚將黃男等5嫌聲請羈押，台灣南投地方法院今天下午裁定，黃男等5嫌涉犯殺人等罪羈押禁見。

2名廖姓男子日前前往台中市某間酒店消費，黃男因與廖男有新台幣50萬元的債務糾紛，黃男等5嫌將2名廖男帶到南投縣水里鄉水里村某間民宅，持棍棒毆打2人，造成一人被打致死，另一人被打到手腳骨折。

黃男等人見狀，將傷者送到台中榮民總醫院急救，並向台中警方報案。南投警方獲報趕到水里鄉的民宅時，發現另一名廖男已無氣息，黃男、徐姓男子及吳姓男子等人留在民宅。

南投警方昨天將黃男、徐男等5嫌移送檢方複訊，台灣南投地方檢察署檢察官昨晚將黃男等5嫌聲請羈押。

南投地檢署下午發出新聞稿指出，承辦此案的檢察官今天會同法醫相驗廖姓死者，初步發現死者全身有大面積嚴重皮下出血，疑似造成低血容性休克死亡；詳細死因，尚待鑑定結果。

南投地檢署表示，檢察官相驗後，前往由南投地院召開的羈押庭蒞庭，陳述意見；法院下午作出裁定，黃男等5名被告都羈押禁見。