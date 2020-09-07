影／台中品田斷崖2山友受傷不適 直升機吊掛送醫

一名王姓男山友今日欲攀登台中市和平區布秀蘭山，未料於品田斷崖往布秀蘭山不慎摔傷，造成右腳掌受傷無法行走，另一名同行蔡姓友人疑似有高山症身體不適，消防人員趕抵現場救援，空勤總隊也出動直升機，將兩人吊掛上直升機送往東勢河濱公園，轉送東勢農民醫院治療。

台中市消防局今天上午10時46分獲報，品田斷崖往布秀蘭山有山友受傷，消防局派梨山分隊出動消防車1輛，消防人員4人前往救援。

報案人王男說，他與蔡女一行兩人昨從武陵農場入山，今日為第二天行程，自己於品田斷崖往布秀蘭山路徑中不慎跌傷，造成右腳掌受傷無法行走，另一名同行山友蔡女身體不適疑似有高山症，請求消防局人員救援。