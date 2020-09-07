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增至4死 宜蘭大溪漁港北方海域撈起一具大體

聯合報 / 記者戴永華王燕華／連線即時報導

宜蘭縣頭城鎮大溪漁港燈塔處今天上午一連三波大浪將多名釣客打入海，其中4人無生命跡象，送醫急救後一人救回，尚未脫險，另3人急救無效宣告不治；另下午3時許在大溪漁港北方海域又尋獲一具大體，海巡等單位在查證身分，確認也是今日落海釣客，這起憾事罹難者增至4人。

今天上午10時36分左右，頭城大溪漁港連湧3波長浪，把釣客打入海。海巡署、消防局、空勤總隊連手搶救，共9人獲救，7人送醫，4人到院時已無呼吸心跳，其中送往陽大附醫2人、台北松山醫院1人，經急救後都告不治；另一人在礁溪杏和醫院急救下恢復呼吸心跳，轉送羅東聖母醫院，已恢復心跳，但情況仍不穩定，也尚未清醒，昏迷指數3，已送到加護病房密切觀察。

為避免還有其他落海者，空勤直升機持續在近海地區空偵搜索，下午3時10分左右，在大溪漁港北方的蕃薯寮前海面，距落海處約1.5公里處，發現一具大體在水中漂浮，經直升機吊掛回大溪漁港，查證過後，確認也是今天落海的釣客。

宜蘭縣大溪漁港燈塔處今早湧浪多名釣客落海，到下午死亡人數已增加到4人。圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭縣大溪漁港燈塔處今早湧浪多名釣客落海，到下午死亡人數已增加到4人。圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭縣大溪漁港北方海域今天下午3時許再尋獲一具遺體，讓這起事故罹難者增至4人。記者王燕華／翻攝
宜蘭縣大溪漁港北方海域今天下午3時許再尋獲一具遺體，讓這起事故罹難者增至4人。記者王燕華／翻攝

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