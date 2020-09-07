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影／專詐越南民眾 台越警合作在台逮越裔詐團主嫌
越南陳姓男子（35歲）數年前歸化台灣人後，在台灣開設越南餐廳，私底下卻是詐騙集團主嫌之一，專門詐騙越南本土民眾，他在台灣詐騙同胞，自己在台灣卻開店開保時捷，台越警方合作，日前在高雄逮人。
越南阮姓被害人今年3月，遭詐欺集團以假檢警方式詐騙，將越南盾22億元（折合新台幣約300萬元）分別匯入11個人頭帳戶中，越南警方循線，緝獲越南境內6名越籍申辦人頭帳戶的胡姓、黎姓等犯嫌，這些犯嫌在越南，以假身分證貼上本身照片，向越南銀行申辦人頭帳戶並登記網路銀行後，以1組人頭帳戶為越南盾400萬元(折合新台幣約5000元)的代價，出售給幕後主嫌綽號「Xoai哥」，追查後「Xoai哥」的下落在台灣，越南警方因此與刑事局國際刑警科進行跨國合作。
刑事局國際刑警科第二隊報請檢察官指揮，與高雄市警方共組專案小組，調查後查知「Xoai哥」真實身分，就是歸化我國籍的越南裔陳姓男子，並確認該詐欺集團位於高雄市大寮區，警方日前聲請搜索票及拘票，逮捕陳姓男子到案，並查扣現金新台幣51萬、點鈔機、手機等證物，同時在該處查獲阮姓、周姓、武姓、河姓等4名越籍逃逸外勞，全案訊後移送高雄地檢署。
刑事局根據越方情資，並經台越警方共同合作，在高雄地區將陳嫌拘提到案，協助越方遏阻並瓦解越南詐騙集團；警方執勤過程中發現，陳嫌以經營越南餐廳為掩護，在餐廳一樓後方及二樓處，擅自隔間並非法經營KTV，並容留逃逸移工在該場所工作，警方也在現場查扣毒品咖啡包、K盤及毒品吸食器等物品。
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