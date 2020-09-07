「瘋狗浪」襲捲釣客 縣府：大溪漁港並未開放民眾垂釣

宜蘭頭城鎮大溪漁港今天有10名釣客被突來的「瘋狗浪」捲入海，目前已確定造成4人死亡。縣政府表示，全縣除了烏石港一字堤及南澳漁港有開放垂釣，其它的漁港均未對外開放，包括大溪漁港在內，同時也規定垂釣者要穿救生衣。

宜蘭縣頭城鎮大溪漁港燈塔處今天上午一連三波大浪將多名釣客打入海，其中4人無生命跡象，送醫急救後一人救回昏迷中，另3人仍不治；下午3時許在大溪漁港北方海域又尋獲一具釣客大體。

去年各地釣客爭取開放漁港釣魚，後來行政院核定的台灣友善釣魚行動方案，中央以建立友善垂釣原則，在去年3月份拍板盤點開放，第一階段以開放50個區域為目標。截至8月21日止，全台已開放77處釣點，包含漁港35處、商港14處、墾丁國家公園10處、基隆嶼磯釣島礁18處。

宜蘭縣內屬於中央管漁港的烏石港近海一字堤，有開放垂釣，不過要搭船過去；縣管的漁港中，目前只有開放南澳漁港可以垂釣，縣府除了公告垂釣者要穿著救生衣，同時也漁港附近的安檢所及消防單位也都提供救生衣免費借用。