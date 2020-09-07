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男童34字注音紅包謝消防分隊 為7年前這件驚險任務

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄市7歲男童在紅包用注音寫下「謝謝叔叔們載送媽媽，讓我平安出生」等語，還放他存的零用錢2000元欲請吃冰淇淋，前天他與父母送至高市消防局右昌分隊；原來7年前男童母親急產，分隊急送醫讓母子均安，如今男童已要上小學。不過消防局婉拒收現金，男童家人昨改買雞排、飲料慰問，令隊員備感溫馨。

楠梓區的右昌分隊指出，2013年9月6日，分隊接獲孕婦急產的救護，當時孕婦已羊水破裂、出現陣痛症狀，經出勤同仁陳裕盛、俞祖祥及歐陽洲現場判斷，立即載往位於前鎮區、孕婦平時產檢的醫院，最後順利生產。

男童的劉姓父親表示，一直以來妻子非常感念消防同仁協助載往醫院，才能平安產下早產兒，如今兒子已要上小學；而兒子從小尤其特別喜愛消防車，家中買了多輛消防車玩具，前天剛好經過分隊，兒子看到消防員大太陽下訓練的樣子，提議「要請消防叔叔吃冰淇淋」。

劉父說，回到家後，兒子拿出平常存下的零用錢，裝入紅包袋，並親手寫上慰問語，他與妻子並陪兒子到右昌分隊轉交紅包表達慰問及謝意。

這紅包袋上全為注音，「謝謝叔叔們在102年9月6號送媽媽到醫院讓我平安出生，天氣很熱請叔叔們吃冰淇淋呦」，並有男童署名。

右昌分隊前天得知男童及父母的來意後，由於不能收餽贈表明婉拒，劉姓父親於是昨天購買雞排、飲料親送至分隊，由於昨天也是男童7歲生日，分隊特地贈送消防宣導品，帶他參觀消防隊的車輛器材、體驗穿著迷你消防衣。

分隊表示，隊員看到紅包上的注音感到萬分窩心，執行救護是消防人員應盡的職責、不得收受餽贈，民眾的慰問對消防人員是莫大的鼓舞及肯定，會繼續本著專業及為民服務來完成各項勤務。

高市消防局右昌分隊2013年9月6日接獲孕婦急產的救護，載送醫院讓母子均安。記者林伯驊／翻攝
高市消防局右昌分隊2013年9月6日接獲孕婦急產的救護，載送醫院讓母子均安。記者林伯驊／翻攝
高市消防局右昌分隊昨天帶男童（左）參觀消防隊的車輛器材、體驗穿著迷你消防衣。記者林伯驊／翻攝
高市消防局右昌分隊昨天帶男童（左）參觀消防隊的車輛器材、體驗穿著迷你消防衣。記者林伯驊／翻攝
高市消防局右昌分隊7年前執行孕婦急產的救護，載送醫院，母親順利產下早產兒，今年男童（右三）已要上小學。記者林伯驊／翻攝
高市消防局右昌分隊7年前執行孕婦急產的救護，載送醫院，母親順利產下早產兒，今年男童（右三）已要上小學。記者林伯驊／翻攝
男童用全注音符號寫下對右昌消防分隊的謝意。記者林伯驊／翻攝
男童用全注音符號寫下對右昌消防分隊的謝意。記者林伯驊／翻攝

紅包 孕婦

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