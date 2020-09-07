雪霸今年山難23件 消防局教手機定位救命

雪霸國家公園今年至今共發生23件山難事件，幾乎追平去年整年的24件，其中5件迷途，最讓搜救人員遺憾的是8月22日在中雪山失聯女山友，甚至一度行動電話通聯，卻因沒電無法完成定位，失之交臂，399人次14天合理搜救，至今生死未卜。

今年受新冠肺炎疫情影響無法出國，登山空氣好且涼爽，相對變得熱門，不過，山難意外迭有所聞，雪霸國家公園管理處統計，今年至今共發生23件山難，其中9件受傷．5件迷途、3件高山症，另墜落、因病各2件，體力透支、受困各1件，其中，57歲趙姓女山友在中雪山8月22日失聯至今。

苗栗縣、台中市、新北市消防局、保七總隊、雪霸處等單位、民間團隊及山友協作等，23日到昨天共動員399人次，14天合理搜救時間，搜救人員帶著遺憾，昨天全部下撤，搜救人員表示，趙女8月22日下午4點38分打手機報案，隨即疑因手機沒電，來不及定位。

雪霸處副處長林文和認為登山要做功課，包括體能、天候狀況、路況等，攜帶適當器材、水糧、衣物等，多一些準備，安全多一層保障。

苗栗縣消防局建議登山最好保持手機在緊急狀況，仍能有足夠電力，提供定位有助於求救，iPhone手機內建「指南針」App，會看見第2行顯示經緯度，甚至還有高度，按壓拷貝座標，如果沒看見指南針內經緯度，表示最初打開指南針App沒有允許存取定位，可以啟動定位服務。