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大溪漁港9釣客被大浪捲入海 2死1命危1救回

聯合報 / 記者戴永華王燕華／連線即時報導

宜蘭縣頭城鎮大溪漁港燈塔處，今早因颱風外圍環流影響連湧3浪，將多名釣客打落海，消防局與海巡、空勤直升機連手搶救，共9人獲救，其中4人被救起時無生命跡象，有兩人經搶救仍不治，另一人命危，但下午傳來好消息，一名年約4、 50歲男子，在礁溪杏和醫院、羅東聖母醫院聯手搶救下，已恢復呼吸心跳，目前生命跡象暫時穩定，轉送加護病房觀察。

這起意外發生後，消防局立即派遣一大、特大、大里、頭城、特種、礁溪、宜蘭、五結、南方澳分隊出動人車艇、水上摩托車前往救援，海巡署、空勤總隊直升機也加入搶救，現場釣客也加入救援行列，陸續有9人獲救，其中兩人是自行游上岸。

獲救9人中，有4人救起時無呼吸心跳，41歲林姓男子及47歲游姓男子送往陽明大學附設醫院，急救後在中午12時24分宣告死亡；另一名同樣無生命跡象的男子，被空勤直升機吊掛到松山機場，再由台北市消防人員轉送國軍松山醫院搶救。還有一名男子送杏和醫院，急救後恢復心跳，轉聖母醫院。

另4名輕傷者意識清醒，57歲蔡姓男子送往杏和醫院再轉送博愛醫院，49歲林姓男子送往陽大附醫，54歲方姓男子送往仁愛醫院，兩人都留院觀察中；另一名63歲蕭姓男子僅肢體擦傷，消防人員簡單包紮後，他婉拒送醫，還有一名釣客無礙自行離開，未留資料。

聖母醫院表示，一名年齡不詳釣客因無呼吸心跳，緊急就近送往杏和醫院搶救，醫護人員打強心針並作心肺復甦術，恢復呼吸心跳，再由聖母醫院接手救治，給予氧氣等必要治療後，經密切觀察，目前生命跡象還算穩定，但意識未恢復，已在中午12時37分轉送加護病房觀察。不過這名獲救釣客身上沒有證件，年籍姓名不詳，外觀特徵年約4、50歲，皮膚黝黑，若有類似特徵可與相關單位聯絡。

海巡署第一巡防區表示：受海神颱風外圍環流影響，易有長浪發生，呼籲民眾及釣客應注意自身安全，民眾若在港區或岸際發生危安情事，可撥打118 海巡報案專線。

宜蘭縣頭城鎮大溪漁港燈塔處今早多名釣客被大浪捲入海，消防、海巡、空勤總隊連手搶救。圖／海巡署第一巡防區提供
宜蘭縣頭城鎮大溪漁港燈塔處今早多名釣客被大浪捲入海，消防、海巡、空勤總隊連手搶救。圖／海巡署第一巡防區提供
宜蘭縣頭城鎮大溪漁港燈塔處今早多名釣客被大浪捲入海，消防、海巡、空勤總隊連手搶救。圖／海巡署第一巡防區提供
宜蘭縣頭城鎮大溪漁港燈塔處今早多名釣客被大浪捲入海，消防、海巡、空勤總隊連手搶救。圖／海巡署第一巡防區提供

海巡署 直升機

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