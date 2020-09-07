門口塞棉被 花蓮空軍中尉陳屍租屋處

花蓮空軍一名29歲陳姓中尉軍官，本月6日凌晨被房東發現陳屍在吉安鄉建國路租屋處。警方表示，案發現場發現門縫被棉被堵住，死者平躺地面，初步無明顯外力介入，也沒有明顯外傷及遺書，遺體明顯浮腫發臭，檢方將解剖遺體調查死因。軍方僅表示尊重檢警調查。

根據警方調查，陳姓軍官2月請調到花蓮，在吉安鄉租屋，於空軍資航聯隊第八資航中隊服務，負責塔台航管通訊及佳山基地、空軍五聯隊所有航管通聯、通訊器材維護及保養，平時少與鄰居互動。

6日凌晨房東聞到房內有臭味，通知村長、警方開鎖進入，發現陳姓軍官已死亡，陳男平躺地面且無明顯外傷，房內也沒有外力入侵，現場無明顯毒物及遺書，檢警初驗死亡時間超過1天。由於門縫都被棉被堵住，警方預計朝輕生方向著手調查，檢警將於9日解剖遺體釐清死因。

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