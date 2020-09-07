高雄男疑遭凌虐下體燙傷 路倒送醫竟封口不提案情

27歲胡姓男子7天前路倒在高雄岡山區大仁北路的空地，被路人發現報案送醫後，醫院發現他背部嚴重毆傷、下體燒燙傷；不過胡不願交代如何受傷，僅稱在岡山某公園遭押走，警方清查沒發現他所指情況，懷疑有所隱瞞，已報請檢察官指揮，朝強制、私行拘禁、傷害等罪嫌，追查相關嫌犯。

據了解，胡姓男子戶籍在北部，租住岡山區親友的房屋，近期無業，他雖不願交代任何案情、也不提告，警方研判極可能是財務糾紛，被人約到外面押至偏僻處施暴，拘禁多天才被載回丟包。

上月31日晚間9點多，路人在岡山區大仁北路附近空地發現胡姓男子倒在地上，協助報案，胡供稱因舊疾復發、無法走回住處，消防局將他送往岡山空軍醫院，因整個背部都是毆打傷痕，正面下體傷勢嚴重，再轉送高雄榮總加護病房治療。

岡山分局壽天派出所警方獲報前往醫院詢問胡姓男子，但他不願說明事發經過，之後含糊稱自摔跌倒，接著改口透露8月底在岡山和平公園散步，突被人從後腦勺攻擊，再遭押上車載走，但後續的事情想不太起來，僅有印象遭燙傷，後來被載回住處。