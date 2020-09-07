大溪漁港釣客落海處是否為開放釣點？相關單位會勘釐責

宜蘭大溪漁港發生釣客落海意外，根據海巡署初步調查，釣客所在位置，是被劃分在大溪漁港的港區內，但卻是在漁港防波堤外的礁盤岩石上，因此一般釣客很可能認為該釣點並非港區範圍。

海巡署指出，台灣目前的政策方向是朝海洋開放，也因此在去年，行政院經過與相關單位協商後，已陸續開放數十處漁商港供釣客釣魚；海巡署人員在岸邊巡邏時，也是在確保航道與釣客安全前提下，以規勸方式勸釣客不要擋住航道，或不要在颱風天釣魚。

今天出事的釣點，是否禁止釣魚，仍要與宜蘭縣政府確認，宜蘭縣漁業及海洋發展處，下午將會到出事釣點會勘。

台灣四面環海，不時就有釣客落海意外發生，昨天就有一名60歲釣客，清晨在新北龍洞海域釣魚，儘管穿著救生衣，卻遇到強浪遭捲走，因海象惡劣救援不力，直到現在仍無行蹤。

今天出事的大溪漁港，上個月17日，一名55歲吳姓男子就在大溪漁港舊港釣魚時，不慎落海，搶救上岸送醫後，仍宣告不治。