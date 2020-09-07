影／貨櫃車扯斷電桿拖行1受傷 司機：走第2次才勾到

梁姓司機今天中午11時許，駕貨櫃車行經市區仁愛路、仁愛一街口前，疑因貨櫃車體太高勾到有線電視天線，連帶將路旁電線桿扯斷拖行，造成1名機車騎士被撞傷，額頭、肩膀撕裂傷，經消防隊送醫治療，事故原因及意外發生狀況警方仍在現場調查。

40歲梁姓司機表示，今天受僱駕貨櫃車到這一區載貨，上午9時許第一次經過這個路段，當時有看到電線桿及懸吊橫跨仁愛路的有線電視天線，但經過並沒有事，沒想到11時許第2次經過居然勾到了天線，他也很納悶。

目擊者表示，貨櫃車經過時勾到天線，接著就扯斷電線桿拖行，1名機車騎士經過該處還被電線桿撞傷、滿臉是血，大家立即呼救丶並叫貨櫃司機停車報案。