影／貨櫃車扯斷電桿拖行1受傷 司機：走第2次才勾到
梁姓司機今天中午11時許，駕貨櫃車行經市區仁愛路、仁愛一街口前，疑因貨櫃車體太高勾到有線電視天線，連帶將路旁電線桿扯斷拖行，造成1名機車騎士被撞傷，額頭、肩膀撕裂傷，經消防隊送醫治療，事故原因及意外發生狀況警方仍在現場調查。
40歲梁姓司機表示，今天受僱駕貨櫃車到這一區載貨，上午9時許第一次經過這個路段，當時有看到電線桿及懸吊橫跨仁愛路的有線電視天線，但經過並沒有事，沒想到11時許第2次經過居然勾到了天線，他也很納悶。
目擊者表示，貨櫃車經過時勾到天線，接著就扯斷電線桿拖行，1名機車騎士經過該處還被電線桿撞傷、滿臉是血，大家立即呼救丶並叫貨櫃司機停車報案。
嘉義市消防局表示，今天中午約11點48分接獲民眾報案，救護員趕到現場發現一名機車騎士額頭和肩膀有撕裂傷，經過包紮處理後送醫急救。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言