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南投縣路口安全大執法近千件 一周開罰180萬

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣同步執行全國「路口安全大執法」，南投交通隊上午表示，選定縣內共54處路口，僅僅一個星期的執法，共取締962件交通違規，其中以闖紅燈及右轉的案件最多達900件，監理單位將處以新台幣1800元至6400元的罰鍰，較令人注意的是針對行人的違規處罰，不依標誌標線號誌指示穿越道路，共有39人被警方裁罰各300元，罰金總數達180萬元。

南投縣交通隊表示，為期1個月的「交通大執法」，針對學校、公務機關等周邊道路，加強取締不禮讓行人、闖紅燈、紅燈右轉及行人違規穿越馬路等行為，展開交通大執法，共規劃執勤重要路口共54處。

取締重點鎖定「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「汽機車不停讓行人」、「行人違規穿越馬路」等3大重點項目，一個上午取締最多的是闖紅燈及紅燈右轉達900件，而「汽機車不停讓行人」還包括「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」，罰鍰都是1200元至3600元；另有占用來車道搶先左轉彎也有22件，值得注意的是行人任意穿越馬路竟有39件之多。

南投縣警察局統計取締違規仍以縣內4大鄉鎮為主，以南投市的277件最多，其次是草屯分局、埔里分局及竹山分局；配合交通大執法，南投縣交通隊最近在埔里、中寮、溪頭3地同步啟用4支固定式測速照相桿，呼籲民眾依速限行駛不超速。

南投縣路口安全大執法，僅僅一個星期共取締962件交通違規，其中以闖紅燈及右轉的案件最多達900件。圖／南投縣交通隊提供
南投縣路口安全大執法，僅僅一個星期共取締962件交通違規，其中以闖紅燈及右轉的案件最多達900件。圖／南投縣交通隊提供
南投縣路口安全大執法，僅僅一個星期共取締962件交通違規，其中以闖紅燈及右轉的案件最多達900件。圖／南投縣交通隊提供
南投縣路口安全大執法，僅僅一個星期共取締962件交通違規，其中以闖紅燈及右轉的案件最多達900件。圖／南投縣交通隊提供
南投縣路口安全大執法，僅僅一個星期共取締962件交通違規，其中以闖紅燈及右轉的案件最多達900件。圖／南投縣交通隊提供
南投縣路口安全大執法，僅僅一個星期共取締962件交通違規，其中以闖紅燈及右轉的案件最多達900件。圖／南投縣交通隊提供

埔里 警察 溪頭

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