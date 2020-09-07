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新店警破萬元現金竊案 全因犯嫌光頭太好認
新北一名男子日前將裝有1萬元現金的皮夾放在機車龍頭下的置物箱，結果因為忘了拿，折返時現金已經不見。新店警方經過清查，鎖定無業的呂姓男子涉案，並在今天凌晨找到人，全案詢後依竊盜罪函送法辦。
警方表示，事情發生在上個月30日的文化路，民眾將皮夾放在機車前方的置物箱，離開時又沒帶走，導致宵小有機可乘，損失為數不小金額。員警本月2日接獲報案後，也立即調閱附近監視器，清查可疑人士，並根據犯嫌光頭、身材等特徵鎖定54歲的呂男涉案。
警詢時，呂男坦承犯行，供稱因為缺錢花用，所以才會沿途尋找下手目標，只有拿錢，證件和其他東西都放回原處。
警方呼籲，民眾如有貴重物品，切記財不露白。騎乘汽機車時，離開前謹記再三巡視，千萬不要將皮夾、名牌公事包等物留在車上，以免車輛成為宵小覬覦目標。
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