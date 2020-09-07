大溪漁港釣客落海4人無生命跡象 獲救者：當時連3大浪

宜蘭縣頭城鎮大溪漁港今天上午突湧瘋狗浪，多名釣客被打落海。獲救林姓釣客家屬轉述，當時連來3個大浪，他被第3個浪捲下海，幸好他會游泳，上岸時只有稍微嗆傷和手擦傷；另一名釣客說，他當時背對坐在岸邊，沒看到浪怎麼打上來的，但估計至少比堤防高一米。

林姓釣客家住宜蘭東港，每天固定到大溪漁港垂釣，但只要浪況不好，就不會釣魚。他的女兒說，父親表示，當時他坐在冰箱上面拋竿，第一個浪打上來，就有點坐不住，還沒反應過來，又接連兩個大浪捲來，他被第3個浪捲下去。

林姓釣客告訴家人，今天覺得颱風已過境，所以才會出門垂釣，沒想到被突然的大浪沖下海，因自己會游泳，想說要自己游回去，還好獲救，且只有稍微嗆傷和手擦傷。