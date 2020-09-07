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大膽竊賊偷神明金牌 3小時候重回現場被活逮
高雄李姓男子因沉迷機台店欠債，見到中元普渡時在現場福德正神身上掛的金牌，便鋌而走險下手行竊；路過民眾見狀立即報警處理，沒想到3小時後，李男又重回現場，被警方逮捕。
據了解，李男（38歲）平時無業，生活開銷全仰賴家中接濟，因沉迷機台電玩店，他又欠下1萬元債務。前天晚上8點時，在鳳山區善士街、華興街口的肉豆公市場，林起了貪念，對著當時正坐鎮在普渡現場的福德正神身上的金牌，下手行竊。
林行竊手法被現場工作人員見到，在準備上去逮人時，林已混雜在人群中逃逸，工作人員立即報案找來警方處理。
鳳山警分局五甲所員警循線調閱監視器，過濾來往人口，立即鎖定李男，但沒想到3小時後，李男又重回現場，被現場埋伏的警方逮個正著。
李男坦承犯案並說，他將金牌銷贓後得手6900元，對於犯下竊案他心生懊悔，警方隨即在他帶領下前往銷贓銀樓，將已鎔鑄到一半的金牌還給被害人。
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