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林口長庚醫院病房遭小偷 病人出手抓到人
桃園市林口長庚醫院頻傳扒手、偷竊案件，院方防不勝防，新北市58歲吳姓男子去年12月間，趁前往該院看診時，拾獲陳姓男子身分證占為己用，隨後伺機侵入6樓病房，見周姓病人不在，在病房櫃子偷竊周的錢包和現金2700元，被剛回病房的周男和柯姓友人追回。吳偽簽陳男名字和身分證字號，警方追查發現是假冒，將他函送法辦，桃園地檢署今天上午偵結將吳男依竊盜罪嫌提起公訴。
林口長庚醫院每天看診、住院及探病家屬進出4、5萬人，人蛇雜處，病房、電梯或診間頻傳扒竊案件，甚至發生多位醫師包包或電腦被竊，院方表示，為提醒病人、家屬「小心扒竊」，在院內、電梯間貼公告，遇有投訴案，立即報警處理，提供錄影資料追查。
檢警調查，吳姓男子之前曾在醫院偷竊張姓女子錢包獲不起訴，未料他去年12月間在醫院拾獲陳姓男子身分證占為己用，12月16日伺機潛入6病房，見周姓病人出去檢查，偷竊周男櫃子的錢包及現金2700元，剛好周男與柯姓友人回病房發現，立即追趕抓住吳男拿回，周男要吳留下姓名及身分證字號、手機，以備查詢。
吳男卻偽造陳姓男子姓名、身分證字號簽署，警方據報查證，發現陳男身分證已報案遺失，調閱監視器查出吳男身分，吳男坦承不諱。桃檢表示，吳男偷竊犯行證據確實，偵結依竊盜罪嫌提起公訴。
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