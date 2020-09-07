影／快沉下去了！釣客海中掙扎 努力划動讓頭浮出

圖／海巡署提供

10名釣客今天上午在大溪漁港燈塔堤防垂釣，被一個大浪大落海，旋即被海浪拉離岸邊，他們在海中載浮載沉等待救援，有人抱著冰箱，有人則奮力朝岸邊游，但浪潮洶湧，陸續有人支持不住溺水，儘管搜救隊緊急拉至礁岩上施救，但仍傳出5人失去生命跡象，送醫搶救中。

據目擊者指出，當時傳出多名釣客落海後，海面漂浮著許多裝備，多名釣客努力划動，讓頭浮出水面，或往岸邊游，但海水流量強大，一直把他們拉遠，離岸超過百公尺。

岸邊釣客打199求救，不斷喊，「漂出去了、快點，有什麼可以給他們拉，叫快沉下去了、沉下去了」，並指示趕抵的救難隊員，10名落海釣客的位置。

海巡與消防救難隊出動快艇、橡皮艇救援，但仍有多人溺水，甚至緊集在礁岩上CPR搶救，並陸續將5名失去生命跡象的釣客送往往礁溪杏和醫院。