大溪漁港釣「炮管」多人落海 颱風剛過暗藏危機

宜蘭縣大溪漁港凸堤燈塔處，今早有多名釣客被長浪打落海中命危。宜蘭縣世合釣友協會會長盧讚城說，颱風過後當地釣況會比較好，今天有炮管透抽可釣，但颱風還在韓國，北台灣會有長浪，暗藏危機，釣客不宜涉險。

大溪漁港凸堤碼頭從陸地延伸入海，末端燈塔處向來是熱門釣點，平時就有釣客聚集釣魚。海神颱風沿台灣東部海域北上，因為距離遠，中央氣象局並未發布海上、陸地警報，管制釣客釣魚。

海神颱風雖撲向韓國，慢慢遠離台灣，中央氣象局持續發布長浪即時訊息，提醒民眾注意。今天的長浪訊息是台灣北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生，宜蘭為黃色警戒燈號。

今天上午10點半多，一陣大浪拍上大溪漁港凸堤碼頭，不少釣客走避，但仍有多名釣客被海浪打入海中。宜蘭縣消防局接獲報案，派遣一大、特大、大里、頭城、特種、礁溪、宜蘭、五結、南方澳分隊出動人、車、艇和水上摩托車前往救援，陸續救起多人，命危送醫。

盧讚城說，颱風來襲時，海中的魚會到沿岸「避難」，因此颱風過後海岸的釣況會比較好，而且會出現平常不常釣到的魚種。中央氣象局發布陸地、海上颱風警報期間，海巡單位會禁止釣客垂釣，一旦解除警報，就會有釣想到海邊試手氣。