1分鐘撞7輛車！酒駕男闖紅燈肇逃 又撞上停等紅燈機車

桃園市八德區今早發生車禍，楊姓男子駕駛白色汽車先撞到一輛母女雙載的機車，肇事逃逸後不到一分鐘又再度追撞6輛機車，警方指出，楊男酒測值高達每公升0.69毫克，全案調查後將依公共危險、肇事逃逸及過失傷害罪移送偵辦。

警方調查發現，60歲的楊男於早上7點多，先在八德區和平路與重慶街口闖紅燈，撞倒劉女載著女兒的機車，但楊男並未依照程序下車處理，反而往交流道方向繼續直行肇事逃逸。

楊男向前直行不到100公尺，竟在一分鐘內於和平路與重慶街53巷口追撞6輛停等紅燈的機車，導致多名機車騎士身體擦挫傷，才終於肯停下。

八德分局交通分隊分隊長林芳宜表示，警方獲報前往處理，經對楊男實施酒測，酒測值為0.69MG/L，全案調查後依公共危險、肇事逃逸及過失傷害罪移送桃園地檢署偵辦。