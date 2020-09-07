岡山男子全身傷倒街頭 警方疑虐打主動偵辦

高雄岡山區胡姓男子上月被發現全身是傷倒在街頭，由於胡男不願說明為何受傷，似有隱情，因此警方組成專案小組偵辦，初判是遭人載往外地偏僻處施暴。

高雄市警局岡山分局壽天派出所今天表示，8月31日晚間接獲民眾報案，一名男子倒在大仁北路，員警到場後發現20餘歲胡姓男子身上有多處疑似遭毆打及燒燙傷，隨即送往岡山空軍醫院救治，稍後並轉至高雄榮總加護病房觀察治療。

警方表示，被害人不願說明受傷原委，員警懷疑他曾遭人凌虐，似有隱情，因此組成專案小組偵辦。初步研判胡男被載往偏僻處施暴，再被載回租屋處，因傷口疼痛難耐想外出就醫，卻在街頭不支昏倒。

岡山分局壽天派出所長莊顯郎指出，胡男一開始說是舊疾復發，到院後又自稱是跌倒受傷，但後來卻說是出來散步，遭一堆人持棍棒毆打並帶上車，但對如何受傷，遭幾人毆打等細節都不願透露，警方經查閱監視器畫面也未發現，因此懷疑胡男有隱情，主動報請檢方偵辦。

莊顯郎表示，由於胡男身上有多天疑遭毆打的舊傷，說詞反覆，也不願配合偵辦，警方報請橋頭地檢署指揮偵辦，待醫師評估被害人身體狀況無虞，即帶同調查施暴地點及調閱相關監視器等資料分析比對，清查涉案犯嫌身分，查緝到案。