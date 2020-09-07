KTV接連發生打架滋事 南警今晨臨檢查獲5名少年逗留

台南市中西區金華路一家KTV，接連發生酒客肢體衝突事件，民眾對治安觀感不佳，市警二分局今天凌晨1點多執行擴大臨檢，在這家KTV獲29歲趙姓女負責人容留5名少年在內逗留，依違反社會秩序維獲法裁處趙女，少年通知家長帶回。

金華路這家原經本營酒店的店家，近來轉型為平價KTV，因為價格低廉，吸引不少年輕族群上門，近半個多來卻連續發生2起酒後衝突事件，員警9月5日凌晨近二點前往門口盤查，還遭陳姓酒客涉嫌辱罵三字經，警詢後依妨害公務罪嫌法辦。

許多民眾認為警方後續作為，並未有效壓制酒客囂張氣燄。劉姓市民說，半個多月就發生2起打架鬥毆，頻率太高，警方要硬起來，設法有效約束業者和酒客，避免再發生。

轄區台南市警二分局今天凌晨1點，由分局長王森瑒帶隊，率保民組、行政組、偵查隊及派出所警力計21名，針對滋事KTV執行臨檢掃蕩，除查獲業者容留未滿18歲少年5人（3女2男）在內逗留，依違反社會秩序維獲法裁處外另查獲出入視聽歌唱場所未戴口罩者8人，依規定函請衛生局處理。