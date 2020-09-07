影／139縣道大重機天堂車禍 20歲騎士過彎摔車大貨車輾斃

這起死亡車禍發生在芬園鄉大彰路5段與苦瓜寮路口縣139線20K處，吳姓男子開大貨車乘沿大彰路往南投方向行駛，當時20歲莊姓騎士騎普通重機車沿大彰路往彰化方向行駛，過彎不慎自摔滑往對向車道，騎士遭對向大貨車輾過。警方到場處理，將他送醫急救仍不治，吳男受到驚嚇，但沒受傷。

現場監視器畫面可見，該路段昨天有多輛重機南來北往，莊姓騎士前方也有其他騎士經過該路段，但他在過彎時自摔到對向車道，直摔進大貨車輪底，大貨車緊急停下來。警方指出，從畫面中無法確定當時騎士車速，依程序仍對吳男依過失致死罪嫌移送偵辦，由檢察官進一步認定。 彰化139縣道20K處昨天下午釀死往車禍。圖／翻攝彰化踢爆網