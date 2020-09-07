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影／139縣道大重機天堂車禍 20歲騎士過彎摔車大貨車輾斃

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣139縣道昨天下午4點多，一名莊姓騎士騎乘普通重機疑似過彎不慎，自摔滑向對向車道，遭吳姓男子駕駛的大貨車輾過，送醫不治死亡，吳男酒測值為0，詳細死亡原因仍在調查。

這起死亡車禍發生在芬園鄉大彰路5段與苦瓜寮路口縣139線20K處，吳姓男子開大貨車乘沿大彰路往南投方向行駛，當時20歲莊姓騎士騎普通重機車沿大彰路往彰化方向行駛，過彎不慎自摔滑往對向車道，騎士遭對向大貨車輾過。警方到場處理，將他送醫急救仍不治，吳男受到驚嚇，但沒受傷。

現場監視器畫面可見，該路段昨天有多輛重機南來北往，莊姓騎士前方也有其他騎士經過該路段，但他在過彎時自摔到對向車道，直摔進大貨車輪底，大貨車緊急停下來。警方指出，從畫面中無法確定當時騎士車速，依程序仍對吳男依過失致死罪嫌移送偵辦，由檢察官進一步認定。

彰化139縣道20K處昨天下午釀死往車禍。圖／翻攝彰化踢爆網
彰化139縣道20K處昨天下午釀死往車禍。圖／翻攝彰化踢爆網

重機 車道

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