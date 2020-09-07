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半年搶10多家超商 慣犯才假釋又搶400元拿來洗三溫暖

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市毛姓男子曾在半年內持刀連續搶劫10多家超商，遭重判今年五月假釋出獄，他惡性不改，昨天淩晨又持刀強盜一家超商，搶得400元後，跑到萬華區洗三溫暖就花了350元，警方根據他的衣著特徵八小時內破案。

警方調查，毛男（54歲）昨天凌晨4點多，騎Ubike到大同區長安西路一條巷內，將車停好後，走進旁邊超商，持15公分長的水果刀脅迫店員交出現金，搶走400元及2張分別是299、399元的電話卡後。

毛奔回巷內騎Ubike逃逸到台北車站，再搭計程車到中華、成都路下車，徒步往紅樓方向走，前往一家三溫暖。

警方獲報，五小時內鎖定他行蹤，發現他跑到三溫暖店消費，前往該店將他逮捕時，他竟躺在視聽室呼呼大睡。

毛供稱，因強盜罪關了10幾年，今年五月出獄，這四個月都靠朋友救濟，身上真的沒錢才犯案；他本來有妻小，出獄後都已找不到人。警方詢後將毛依強盜罪嫌送辦。

據調查，毛13年前在大台北地區犯下多起強盜案，半年內就搶了10多間超商，共得手12萬；他皆挑選身材較瘦弱的店員犯案，再將贓款用在洗三溫暖、打網咖。

毛男（中）13年前犯下多起超商強盜案遭重判，今年五月出獄不到四個月，又故技重施搶超商超逮。記者蔡翼謙／翻攝
毛男（中）13年前犯下多起超商強盜案遭重判，今年五月出獄不到四個月，又故技重施搶超商超逮。記者蔡翼謙／翻攝

強盜 超商 計程車

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