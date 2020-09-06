高雄少女略誘案警方迅速偵破 徐國勇今慰問

高雄少女遭略誘失聯66小時，動員南北警力搜尋救回，內政部長徐國勇今天在高雄市警察局長劉柏良陪同下，到高雄市警察局三民二分局慰問，讚揚警方辛勞；劉柏良說，遇到有輕生傾向或青少年遭誘等狀況，警方一定立即受理，展開救援行動，讓人民對治安更有感。

徐國勇今中午除致贈上慰問金還有破案茶外，還特別讚揚高市警方這次偵破少女失蹤案，同仁不眠不休追查少女蹤跡，順利成功找回，以免少女落入狼爪。

劉伯良說，高雄市警察局加強「失蹤人口查找」工作，若派出所遇到民眾報案，請求協尋失蹤親屬，會排除以往要經過失聯24小時才能受理規定，現在是「即刻受理」。