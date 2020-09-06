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高雄少女略誘案警方迅速偵破 徐國勇今慰問

聯合報 / 記者邱奕能／即時報導

高雄少女遭略誘失聯66小時，動員南北警力搜尋救回，內政部長徐國勇今天在高雄市警察局長劉柏良陪同下，到高雄市警察局三民二分局慰問，讚揚警方辛勞；劉柏良說，遇到有輕生傾向或青少年遭誘等狀況，警方一定立即受理，展開救援行動，讓人民對治安更有感。

徐國勇今中午除致贈上慰問金還有破案茶外，還特別讚揚高市警方這次偵破少女失蹤案，同仁不眠不休追查少女蹤跡，順利成功找回，以免少女落入狼爪。

劉伯良說，高雄市警察局加強「失蹤人口查找」工作，若派出所遇到民眾報案，請求協尋失蹤親屬，會排除以往要經過失聯24小時才能受理規定，現在是「即刻受理」。

劉柏良進一步說，遇到高齡且重病、有輕生傾向，抑或是易遭受誘拐的青少年，警方一接獲家屬報案，即會立即採取措施，透過手機定位等偵查手法進行協尋，「搶時間」讓失蹤者平安重回親友懷抱。

內政部長徐國勇在高雄市警察局長劉柏良陪同下，慰問三民二警分局。圖／警方提供
內政部長徐國勇在高雄市警察局長劉柏良陪同下，慰問三民二警分局。圖／警方提供
內政部長徐國勇在高雄市警察局長劉柏良陪同下，慰問三民二警分局。圖／警方提供
內政部長徐國勇在高雄市警察局長劉柏良陪同下，慰問三民二警分局。圖／警方提供
內政部長徐國勇（左二）在高雄市警察局長劉柏良（左一）陪同下，慰問三民二警分局。圖／警方提供
內政部長徐國勇（左二）在高雄市警察局長劉柏良（左一）陪同下，慰問三民二警分局。圖／警方提供

警察 高雄市 徐國勇

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