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淡水捷運站驚傳男童遭夾腳 民眾驚恐直擊血腥畫面
淡水捷運站今下午4時許，驚傳一名6歲男童搭乘手扶梯時遭夾腳，儘管男童已緊急送醫，但現場血腥畫面仍讓乘客看得怵目驚心。
一名網友稍早在臉書「爆料公社」（https://www.facebook.com/groups/451357468329757/permalink/2427040580761426）發文指出，今下午4點13分時，淡水捷運站發生手扶梯夾腳意外，現場直擊血腥畫面，傷者直接送。另外，也呼籲民眾搭乘手扶梯要多加注意，「千萬不要把腳伸進去（手扶梯）兩側刷毛。」
據了解，遭淡水捷運站手扶梯夾腳的6歲潘姓男童，跟著爺爺前往淡水遊玩，卻在捷運站發生夾腳意外，導致右腳大拇指有撕裂傷，男童也痛得現場嚎啕大哭，爺爺急忙在旁安撫男童情緒。
意外發生後，現場站務人員也緊急到場協助脫困，並通報警消快速送醫，但男童右腳為何遭夾，原因還在調查當中。
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