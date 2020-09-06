快訊

港警：多人涉九龍非法集會 民主派梁國雄等人被捕

一張圖看天氣！下周兩段變化雨區擴大 海神颱風帶長浪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水捷運站驚傳男童遭夾腳 民眾驚恐直擊血腥畫面

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

淡水捷運站今下午4時許，驚傳一名6歲男童搭乘手扶梯時遭夾腳，儘管男童已緊急送醫，但現場血腥畫面仍讓乘客看得怵目驚心。

一名網友稍早在臉書「爆料公社」（https://www.facebook.com/groups/451357468329757/permalink/2427040580761426）發文指出，今下午4點13分時，淡水捷運站發生手扶梯夾腳意外，現場直擊血腥畫面，傷者直接送。另外，也呼籲民眾搭乘手扶梯要多加注意，「千萬不要把腳伸進去（手扶梯）兩側刷毛。」

據了解，遭淡水捷運站手扶梯夾腳的6歲潘姓男童，跟著爺爺前往淡水遊玩，卻在捷運站發生夾腳意外，導致右腳大拇指有撕裂傷，男童也痛得現場嚎啕大哭，爺爺急忙在旁安撫男童情緒。

意外發生後，現場站務人員也緊急到場協助脫困，並通報警消快速送醫，但男童右腳為何遭夾，原因還在調查當中。

有男童今下午4時許驚傳在淡水捷運站手扶梯遭夾腳。圖／截自臉書「爆料公社」
有男童今下午4時許驚傳在淡水捷運站手扶梯遭夾腳。圖／截自臉書「爆料公社」
有男童今下午4時許驚傳在淡水捷運站手扶梯遭夾腳。圖／截自臉書「爆料公社」
有男童今下午4時許驚傳在淡水捷運站手扶梯遭夾腳。圖／截自臉書「爆料公社」
有男童今下午4時許驚傳在淡水捷運站手扶梯遭夾腳。圖／截自臉書「爆料公社」
有男童今下午4時許驚傳在淡水捷運站手扶梯遭夾腳。圖／截自臉書「爆料公社」

淡水 捷運

延伸閱讀

美國節目現場缺觀眾互動 主持人難施展

淡水捷運站手扶梯驚傳「夾腳」 6歲男童右腳濺血

英國伯明罕驚傳數人被刺 警方封鎖現場急救傷者

影／不二坊蛋黃酥代購喊到2倍價 老婦幫排隊1天只賺400元

相關新聞

女兒中山高摔出客運安全門 母親原本為此事接她回台北

中山高速公路中壢段昨天深夜發生39歲女乘客從客運車安全門摔落，被後面兩輛轎車輾過當場死亡事故，目擊的乘客說詞和車上監視器...

事隔三個月鹽埔漁港再傳火燒船 港區防火措施引發質疑

屏東縣鹽埔漁港6月15日發生火燒船，5艘遠洋漁船遭火噬成廢鐵，船家損失嚴重，今凌晨再傳火燒船事故，一艘停靠在漁港內側突堤...

影／連閃3個障礙物 老賓士撞進公園內車頭全毀

新北市警方昨晚7時許接獲報案，林口區樂活公園裡面有人違規停車，員警趕赴現場一看，發現車頭已經撞毀，直覺案情並不單純。調閱...

台南KTV接連發生酒後衝突 民眾：警方應設法壓制

台南市中西區金華路一家原經本營酒店的店家，近來轉型為平價KTV，因為價格低廉，吸引不少年輕族群上門，近半個多月來，卻連續...

淡水捷運站驚傳男童遭夾腳 民眾驚恐直擊血腥畫面

淡水捷運站今下午4時許，驚傳一名6歲男童搭乘手扶梯時遭夾腳，儘管男童已緊急送醫，但現場血腥畫面仍讓乘客看得怵目驚心。

東石台61線貨車自燃 燒到僅剩鋼架

嘉義縣消防局今天下午3點33分獲報，東石鄉台61線南下264公里一輛大貨車因不明原因自燃，雖然駕駛及乘客等3人及時下車，...

淡水捷運站手扶梯驚傳「夾腳」 6歲男童右腳濺血

新北市淡水捷運站今下午4時許驚傳手扶梯「夾腳」意外，一名阿公帶著6歲的孫子前往淡水遊玩時，從月台搭乘電扶梯前往捷運站出口...

婦人騎車奶粉錢沿路掉 警發票尋失主

高雄邱姓婦人外出騎車時疏忽，身上攜帶的多張百元鈔票沿路掉落渾然不覺，鈔票在車水馬龍的路上飄到對向車道，被經過的巡邏員警發...

女子搭火車將寵物籠放博愛座 老翁怒抓籠子讓她火大揮拳

在5日傍晚台鐵發生一起乘車糾紛，起因是一名女子將倉鼠鐵籠放在博愛座上，引來一位老翁不滿，兩人爭吵後，老翁動手拿起倉鼠籠，女子因而氣憤捶打老翁，遭其他乘客上前架開。而此事被網友拍下PO上「爆料公社」，引起兩派網友爭執。

台南汽車旅館驚傳槍響 男子舉槍自戕亡

台南市仁德區一家汽車旅館今天中午驚傳投宿房客，舉槍自戕，22歲侯男子3天前投宿後，今天中午被發現時已經氣絕身亡，房間內有...

你家就是我家？ 拿他人家水管洗車男女涉犯竊盜罪

台中市一對男女昨天中午開車到太平區宜安街他人住家前，拿了人家門口的水管就洗起自己的轎車，但事前事後都沒有說一聲，住戶也不...

60公分大虎頭蜂窩現社區 警協助捕蜂避螫傷人

夏末秋初是虎頭蜂活躍時期，時常傳出螫人事件，花蓮富里鄉村民向玉里警分局求助，指出永豐村活動中心旁有大型虎頭蜂窩，永豐派出...

熱門新聞

打狗亂歌團主唱嚴詠能 屏東萬丹表演突昏倒送醫不治

影／客運中山高疾駛 女子突然摔出安全門外被後車輾死

影／母委託「全權管教」！圍棋社老師動手痛毆10歲童惹議

酒店押走二男凌虐討債一死一傷 死者全身赤裸陳屍屋內

機車小擦撞刮痕卻大修24項 保險公司代位求償2萬元敗訴

女兒中山高摔出客運安全門 母親原本為此事接她回台北

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。