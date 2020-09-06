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淡水捷運站6歲男童遭手扶梯夾腳 右腳濺血送醫

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淡水捷運站手扶梯驚傳「夾腳」 6歲男童右腳濺血

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

新北市淡水捷運站今下午4時許驚傳手扶梯「夾腳」意外，一名阿公帶著6歲的孫子前往淡水遊玩時，從月台搭乘電扶梯前往捷運站出口，不料男童疑因緊靠手扶梯，右腳慘遭踏階帶入夾層，所幸阿公火速將男童腳抽出，電扶梯也因防夾機制暫停，男童僅右腳大拇指撕裂傷，送醫後無大礙。

今下午有網友在爆料公社PO文，指淡水捷運站於下午4點13分時發生手扶梯夾腳意外，「現場直擊血腥畫面，直接去了...醫院，大家注意搭乘手扶梯就好好搭，千萬不要野洨把腳升進去兩側刷毛。」

現場人員表示，男童穿著布鞋而非拖鞋，阿公發現男童腳被卡的第一時間，立刻將他的腳緊急抽出，才沒釀成更大傷害，但右腳拇指仍有3公分左右的撕裂傷，已緊急送往馬偕醫院治療，捷運公司人員也有陪同，所幸男童並無大礙。

台北捷運公司表示，當時男童正與家人準備前往月台出口，但搭乘手扶梯時，男童因整個人靠著手扶梯側板，快要抵達手扶梯終點時，右腳鞋子被踏階帶入，電扶梯也因防夾機制緊急暫停。

台北捷運公司說，已透過站內廣告、指標、廣播及跑馬燈不斷提醒，搭乘電扶梯務必站在踏階中央的「黃色框框」內，避免被側板刮傷或夾傷，穿著長裙、長褲或軟膠鞋的旅客應注意踏階邊緣，年長者和攜帶大行李者可改搭電梯，維護自身安全。

新北市淡水捷運站今下午4時許驚傳手扶梯「夾腳」意外。圖 / 取自臉書「爆料公社」
新北市淡水捷運站今下午4時許驚傳手扶梯「夾腳」意外。圖 / 取自臉書「爆料公社」
新北市淡水捷運站今下午4時許驚傳手扶梯「夾腳」意外。圖 / 取自臉書「爆料公社」
新北市淡水捷運站今下午4時許驚傳手扶梯「夾腳」意外。圖 / 取自臉書「爆料公社」

捷運 淡水

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