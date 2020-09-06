淡水捷運站手扶梯驚傳「夾腳」 6歲男童右腳濺血

新北市淡水捷運站今下午4時許驚傳手扶梯「夾腳」意外，一名阿公帶著6歲的孫子前往淡水遊玩時，從月台搭乘電扶梯前往捷運站出口，不料男童疑因緊靠手扶梯，右腳慘遭踏階帶入夾層，所幸阿公火速將男童腳抽出，電扶梯也因防夾機制暫停，男童僅右腳大拇指撕裂傷，送醫後無大礙。

今下午有網友在爆料公社PO文，指淡水捷運站於下午4點13分時發生手扶梯夾腳意外，「現場直擊血腥畫面，直接去了...醫院，大家注意搭乘手扶梯就好好搭，千萬不要野洨把腳升進去兩側刷毛。」

現場人員表示，男童穿著布鞋而非拖鞋，阿公發現男童腳被卡的第一時間，立刻將他的腳緊急抽出，才沒釀成更大傷害，但右腳拇指仍有3公分左右的撕裂傷，已緊急送往馬偕醫院治療，捷運公司人員也有陪同，所幸男童並無大礙。

台北捷運公司表示，當時男童正與家人準備前往月台出口，但搭乘手扶梯時，男童因整個人靠著手扶梯側板，快要抵達手扶梯終點時，右腳鞋子被踏階帶入，電扶梯也因防夾機制緊急暫停。