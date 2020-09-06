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影／連閃3個障礙物 老賓士撞進公園內車頭全毀
新北市警方昨晚7時許接獲報案，林口區樂活公園裡面有人違規停車，員警趕赴現場一看，發現車頭已經撞毀，直覺案情並不單純。調閱監視器嚇一大跳，疑是一起70歲高齡婦人駕駛操作20年舊車暴衝，卻能在3秒之內連續避開3個障礙物，直呼若非運氣好，就是技術高超。
林口警分局文化派出所所長吳學偉說，樂活公園位於忠孝路、高速公路旁邊，警方事後調閱忠孝路604巷的監視器，查出事發當天上午約11時39分，車主是高齡70歲的李姓婦人，她剛坐進原本停在路邊的車齡20年賓士轎車僅約1分鐘，車子猛然往前衝。
當時車頭正前方另有1輛路邊停車，公園內至少還有3個小孩在玩遊樂器材，且公園入口地面還有2個ㄇ型鋼管車擋，李姓老婦在短短3秒鐘之內，迅速將車頭往左邊閃躲，連續避開這3個障礙物，若非運氣超好，就是開車技術高超，最後賓士車撞上公園圍牆停下，沒有波及旁人。
員警到場時李婦早已不在現場，後來聯繫上，她說疑因機械故障車輛暴衝才會撞進公園內，當時她自行就醫，手腳輕微擦挫傷，便先回家休息。
警方告誡她說，車輛應定期保養才能確保行車安全，且發生交通事故不得擅離現場，應該盡速報案處理；將依道路交通管理處罰條例62條1項，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。
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