事隔三個月鹽埔漁港再傳火燒船 港區防火措施引發質疑

屏東縣鹽埔漁港6月15日發生火燒船，5艘遠洋漁船遭火噬成廢鐵，船家損失嚴重，今凌晨再傳火燒船事故，一艘停靠在漁港內側突堤碼頭的琉球籍漁船冒火光，火勢一發不可收拾，經消防及海巡人員搶救4個多小時才撲滅，2艘漁船被燒毀，無人傷亡，起火原因待消防單位釐清。接連火燒船也燒出管理問題，縣府表示，已向農委會漁業署提出要求，建議畫設新的修船停泊區，也增設港區的防火設備。

屏東縣政府在6月火燒船事故後，提高船隻防火規定，要求船隻維修時，至少留有一人看守，漁船上至少要有一支滅火器，豈料，今天凌晨暗夜再傳火警，漁港防火管理是否有漏洞，也被質疑。

東港區漁會表示，東港及鹽埔漁港目前未配置消防船、消防栓，一旦發生火警，仰賴消防車到場滅火，嚴重延遲救火時機，已向相關單位反映此事。

屏東縣政府回應，東港及鹽埔漁港屬於第一類漁港，由農委會漁業署主管，縣府代管，增設相關防火設施目前仍在研議中。

縣府8月初曾與漁業署討論火燒船事件一事，由於現階段港內合法修船區域，只有在東港漁港內的3個泊位，其他合法泊區仍待相關單位研議後才能夠畫設，縣府目前也等漁業署祭出明確規範，才能進一步畫設新的修船停泊區域。

據了解，遭到大火吞噬的金興祥13號、金福昇號，兩艘接為CT4型琉球籍的漁船，昨晚皆在鹽埔新港停泊，不明原因發生大火。根據消防先前的救火經驗，火災當下已將鄰近的漁船脫離以防延燒。