婦人騎車奶粉錢沿路掉 警發票尋失主

高雄邱姓婦人外出騎車時疏忽，身上攜帶的多張百元鈔票沿路掉落渾然不覺，鈔票在車水馬龍的路上飄到對向車道，被經過的巡邏員警發現；警方根據邱婦同掉在現場的發票調監視器追查，順利找到她，現金歸還。

高雄市警察局林園分局中庄派出所徐姓、李姓員警本月3日傍晚近6點，執行巡邏勤務時，在鳳屏一路上見到前方的邱婦邊騎車，身上的百元鈔票邊掉落仍不知。

由於當時正值下班時刻車潮多，百元鈔票一度飄散在對向車道上，警方想加速上前尋人，但卻已尋不到邱婦蹤跡，只剩下300元紙鈔還有1張發票掉落在地上。

員警返回派出所後，原苦於現場無監視器難以得知邱婦去向，但在見到發票時，突靈機一動，藉由發票上傳地方臉書社團協尋，另一方面藉由發票向上找到邱婦機車加油的加油站調閱監視器，逐步連絡上邱婦。