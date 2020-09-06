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女兒中山高摔出客運安全門 母親原本為此事接她回台北
中山高速公路中壢段昨天深夜發生39歲女乘客從客運車安全門摔落，被後面兩輛轎車輾過當場死亡事故，目擊的乘客說詞和車上監視器顯示，女子疑似觸動安全門，對此，女子媽媽也在車上，今天下午等侯相驗，對媒體提問時說明當時知道女兒去上廁所，但是不知道她是否碰觸或推開安全門，也沒想到人會摔出車外。
女子的母親表示女兒領有身心障礙手冊，長時間由高雄的阿公阿嬤照顧，因為阿公過逝，阿嬤身體不好沒辦法一個人繼續照顧，她原本有意求助高雄市社會局協助安置，但是想想自己在台北上班，不然把女兒接回台北，向社會局申請安排可以住宿的機構，這次下高雄就是想接女兒回台北，沒想到發生摔出安全門意外。
女子的媽媽坦言自己要上班謀生，沒辦法全天照顧女兒，因此帶回台北實在是不得已，她對女兒發生意外也趕到不解，希望檢察官能釐清情況，因為在車上警報器響的時間長，不清楚司機為什麼沒馬上或很快停車。稍早司機提到因為要停靠安全位置，才會一直開到路肩較寬的點以後停車。
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