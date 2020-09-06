女子搭火車將寵物籠放博愛座 老翁怒抓籠子讓她火大揮拳

老翁與女子因為博愛座放置寵物籠一事而引發爭執。圖擷自 爆料公社

在5日傍晚台鐵發生一起乘車糾紛，起因是一名女子將倉鼠鐵籠放在博愛座上，引來一位老翁不滿，兩人爭吵後，老翁動手拿起倉鼠籠，女子因而氣憤捶打老翁，遭其他乘客上前架開。而此事被網友拍下PO上「爆料公社」，引起兩派網友爭執。

9月5日傍晚5:25左右，在南港開往汐科的區間車上，一名年輕女子將裝有倉鼠的寵物籠放在博愛座上，引來一位老翁不滿。老翁碎碎唸並質問「為什麼博愛座要放寵物？」、「寵物有買車票嗎？」女子則回罵老人「神經病管閒事」！

兩人因而你一來我一往的爭執起來，老翁指著女子罵「妳公然侮辱我神經病」，女子不甘示弱回罵「你本來就神經病」。老翁更是氣憤，直接抓起座位上的寵物籠，女子見狀緊張地瘋狂捶打老翁，想搶回寵物，旁人見狀趕緊將兩人架開，最後女子拿著寵物籠哭著跑下車，而老翁則持續大喊「下車找台鐵警察處理啊！」

老翁抓起寵物籠，女子怒捶老翁。圖擷自 爆料公社

這段影片被上傳到「爆料公社」後，引起兩派網友爭執，有一派網友認為是「座位本就不該放置寵物，何況是博愛座」、「這跟優先坐沒什麼關係吧！怎麼把東西放在座位上？那麼輕的盒子不能提著？裡面是幾十公斤的東西嗎？」、「不管是不是老人，寵物本來就不可以佔位子，女方的確先公然侮辱，又主動打人，我看輸面很大」、「不知那倉鼠是腳斷了？老倉鼠？懷孕倉鼠？」

但也有另一派網友認為「動手拿別人的寵物誰不會抓狂呀？」、「看到老人動手要動人家的寵物，就覺得他活該被打，覺得剛好而已」。

事實上，台鐵有明確規定，民眾要攜帶小型寵物，必須將寵物放在長55公分、寬45公分、高38公分以下的寵物箱內，並放置於座位下才可攜帶乘車，如要占用座位，需依規定買票。