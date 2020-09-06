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台南汽車旅館驚傳槍響 男子舉槍自戕亡
台南市仁德區一家汽車旅館今天中午驚傳投宿房客，舉槍自戕，22歲侯男子3天前投宿後，今天中午被發現時已經氣絕身亡，房間內有K他命殘渣，警方到場調查後沒有發現外力介力，初步研判他想不開輕生。
警方調查，死者為侯姓男子，住在東區，3天前被友人載至仁德該汽車旅館投宿，今天中午退房時間，清潔人員前往查探，發現他仰躺於床上血泊中趕緊報案。
消防人員隊趕到搶救時，侯已沒有意識，明顯死亡，歸仁警分局獲報後封鎖現場，展開調查，侯右臉太陽穴有明顯槍口，研判他舉槍自殺。
據了解，男子3天前住進汽車旅館，投宿費用都是日結，因業者未接到續住的通知，今天中午要清理房間卻驚見他已經死亡。警方研判，查男子疑似輕生，至於為何尋短，以及還有多少子彈等，正深入調查釐清案情。
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