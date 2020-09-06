你家就是我家？ 拿他人家水管洗車男女涉犯竊盜罪

台中市一對男女昨天中午開車到太平區宜安街他人住家前，拿了人家門口的水管就洗起自己的轎車，但事前事後都沒有說一聲，住戶也不認得他們。住戶從監視錄影發現這個情形，把過程貼上臉書，引來臉友不少評論，今天中午向警方報案，控告這兩名男女涉嫌竊盜，警方則已鎖定竊水洗車的對象，將約談到案說明。

雷姓屋主在臉書貼文說：「你要借個水洗個手或腳，甚至你要來當街洗個澡，只要告知一下都無所謂，一點點水而以不傷大雅。但是 ，完全無告知 直接開啟洗車趴，而且動作超熟練 看起來不只洗一次，這兩位阿伯跟阿姨 把我們當塑膠溺，要不要順便幫你準備洗車精 ，順便打個蠟#誰家的家長認親一下記得帶回家，順道問一下 這樣算不算竊盜阿」。

許多臉友回應說，「全世界都是我的洗車場」、「人不要臉真的會天下無敵」、「感覺常常來洗車，連水龍頭在哪都知道，不用找，都知道。而且對這戶人家的作息很了解，才敢這麼囂張吧！」，並要屋主「報警就好」。