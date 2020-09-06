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60公分大虎頭蜂窩現社區 警協助捕蜂避螫傷人

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

夏末秋初是虎頭蜂活躍時期，時常傳出螫人事件，花蓮富里鄉村民向玉里警分局求助，指出永豐村活動中心旁有大型虎頭蜂窩，永豐派出所長鍾日順一看發現是直徑60公分大的虎頭蜂窩，為避免螫傷民眾管制車輛繞道，趕緊請捕蜂達人移除。警方呼籲若被蜂螫後有任何不適，一定要盡快就醫。

去年9月富里永豐村內有一名婦人上山採竹筍，遭虎頭蜂攻擊，當時警消聯手驚險救回婦人一命，當時所長鍾日順與警員陳永光協助摘除大型蜂巢，今年大型蜂巢再現永豐村。

日前警方接獲民眾求助，指稱永豐活動中心旁的小葉欖仁樹木上有大型虎頭蜂窩，已有5、6人被叮，鍾日順前往現場查看，發現約10公尺高的樹上，有直徑約60公分的虎頭蜂窩，且該地點臨台23線，是村民及遊客往來的交通要道，容易遭群蜂攻擊。

警方聯絡擅長拆除蜂窩的友人到場協助，移除前向附近村民告知將門窗確實關閉，也請騎車民眾繞路而行、汽車一定要將車窗關好，避免虎頭蜂受到驚嚇，襲擊往來用路人及附近住戶，經過約1小時許的交通管制後，虎頭蜂窩順利摘除。

玉里警分局長陳蔚文表示，該虎頭蜂窩為黑腹虎頭蜂，是虎頭蜂之中攻擊慾望極強之一，平時只要附近的村民烤肉或聊天音量稍微大聲，都有可引起群蜂亂舞螫人，輕者身體疼痛、皮膚腫起，嚴重者可能會危及生命，不可小覷虎頭蜂的威力，若出現過敏反應，甚至休克或呼吸困難等情況，盡量採頭低腳高姿勢，立即就近送醫治療。

花蓮富里鄉永豐村活動中心旁有大型虎頭蜂窩，警方協助移除。圖／玉里警分局提供
花蓮富里鄉永豐村活動中心旁有大型虎頭蜂窩，警方協助移除。圖／玉里警分局提供
花蓮富里鄉時常出現蜂巢，圖為去年9月警方處理大型虎頭蜂巢。圖／玉里警分局提供
花蓮富里鄉時常出現蜂巢，圖為去年9月警方處理大型虎頭蜂巢。圖／玉里警分局提供

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