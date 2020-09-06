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桃市闖燈紅燈右轉違規8成最高 4236汽機車荷包大失血

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市警局展開路口交通安全大執法一週來，發現桃園各地很多汽機車、行人仍不清楚交通大執法「來真的」，交通大隊今天中午統計發現，汽機車行經路口未依規定行車、禮讓行人及民眾未依規定走行穿線違規案件中，竟然發生闖紅燈及紅燈右轉違規行為，佔約8成最多，違規者荷包將被開罰1800到5400元。

市警局交大指出，交通安全大執法針對路口行車規違、不禮讓行人或未規定走行穿線重點取締，市警局大執法9月1日起1週來，統計取締舉發汽機車、行人違規5319件，尤以車輛行穿線前不禮讓行人248 件，車輛行經路口轉彎未禮讓行人170件，車輛闖紅燈及紅燈右轉4236件及行人不注意標誌、號誌未走行穿線違規665件。

交大隊長洪志朋表示，路口交通違規案件中，又以汽機車闖紅燈、紅燈右轉案件最多，駕駛人或騎士紅燈右轉違規又比闖紅燈多，違規駕駛人依規定將被被開罰1800到5400元，呼籲汽機車主遵守交通安全。

還有市民665人過馬路竟未依規定走行穿線，未依標誌、標線或號誌走行穿線過馬路，而被警察攔下開單處罰款300元，汽機車路口前不禮讓行人、轉彎不禮讓行人418件，罰款1200到3600元，洪志朋強調路口交通大執法，處罰是手段，降低路口事故、保障行人安全才是目的。

桃園市警局展開路口交通大執法一週，汽機車闖紅燈、紅燈右轉違規約佔8成最高，違規者開罰1800到5400元荷包失血。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局展開路口交通大執法一週，汽機車闖紅燈、紅燈右轉違規約佔8成最高，違規者開罰1800到5400元荷包失血。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局展開路口交通大執法一週，汽機車闖紅燈、紅燈右轉違規約佔8成最高，違規者開罰1800到5400元荷包失血。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局展開路口交通大執法一週，汽機車闖紅燈、紅燈右轉違規約佔8成最高，違規者開罰1800到5400元荷包失血。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局展開路口交通大執法一週，汽機車闖紅燈、紅燈右轉違規約佔8成最高，違規者開罰1800到5400元荷包失血。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局展開路口交通大執法一週，汽機車闖紅燈、紅燈右轉違規約佔8成最高，違規者開罰1800到5400元荷包失血。記者曾增勳／翻攝

交大 警察

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交通大執法 台中4天各類違規4850件、開罰約295萬元

首日路口大執法開罰1萬件　8成是車輛闖紅燈、紅燈右轉

路口安全大執法 竹市警取締3項目整日共147件

路口違規大執法 台南佳里警單日取締20件、紅燈右轉最多

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