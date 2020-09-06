桃市闖燈紅燈右轉違規8成最高 4236汽機車荷包大失血

桃園市警局展開路口交通安全大執法一週來，發現桃園各地很多汽機車、行人仍不清楚交通大執法「來真的」，交通大隊今天中午統計發現，汽機車行經路口未依規定行車、禮讓行人及民眾未依規定走行穿線違規案件中，竟然發生闖紅燈及紅燈右轉違規行為，佔約8成最多，違規者荷包將被開罰1800到5400元。

市警局交大指出，交通安全大執法針對路口行車規違、不禮讓行人或未規定走行穿線重點取締，市警局大執法9月1日起1週來，統計取締舉發汽機車、行人違規5319件，尤以車輛行穿線前不禮讓行人248 件，車輛行經路口轉彎未禮讓行人170件，車輛闖紅燈及紅燈右轉4236件及行人不注意標誌、號誌未走行穿線違規665件。

交大隊長洪志朋表示，路口交通違規案件中，又以汽機車闖紅燈、紅燈右轉案件最多，駕駛人或騎士紅燈右轉違規又比闖紅燈多，違規駕駛人依規定將被被開罰1800到5400元，呼籲汽機車主遵守交通安全。