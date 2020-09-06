高捷大東站拖鞋怪客襲路人 犯嫌落網法辦

高雄捷運大東站上月驚傳「拖鞋怪客」，一名婦人抱著女兒準備搭乘捷運，突遭陌生男子持拖鞋追打襲擊。警方今天表示，被害者不願提告，犯嫌林姓男子落網後將依社維法移送裁處。

高雄市鳳山分局今天表示，8月23日接獲民眾報案，在大東捷運站2號出口遭陌生男子持拖鞋追打，警方到場時雙方都已離開，報案民眾也不願提告追究，或出面指認涉案男子；警方成功所員警詢問案發時協助處理的捷運警察隊，掌握男子身分，依社會秩序維護法移送裁處，最重可拘留3天或開罰新台幣1萬8000元。

高雄市警局鳳山分局成功派出所長曾富達說，當時婦人抱著女兒正準備搭坐捷運電扶梯，原本在電扶梯前的林男見到婦人，竟持拖鞋作勢追打，經初步詢問，林男自稱是認錯人。

近來高雄捷運接連發生陌生男子襲擊路人案，7月19日也傳出一名婦人莫名遭陌生男子持拖鞋一路追打。鳳山分局已與捷運警察隊共同加強捷運站體周邊安全維護，每小時巡簽重點守望，並與捷運站、大東藝術中心等單位保持聯繫，如有涉及不法或騷擾滋事定會追究相關罪責，讓搭乘捷運民眾安心。