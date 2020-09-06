八旬老婦走失了...突然背出一段地址 警助返家

台中市八旬吳姓老婦患有失智症，上月31日午間獨自外出，卻迷失了方向，沿途步行至離家2公里的東區，在街道上徘徊，幸得熱心民眾發現報警，警員到場詢問時，老婦記不得住家地址，幸好衣服繡有名字，不過警方依名字查出戶籍地後，送老婦前往該處，但該處的住戶卻表示不認識老婦，此時老婦又突然背出一處太平區的地址，警方循線前往時，就遇到婦人的女兒出現，感謝警方協助。

台中市第三警分局合作派出所警員林剛平在上月31日備勤時，接獲通報稱轄內有迷失老人，警員據報前往，發現吳姓老婦（83歲）站在路旁，現場熱心民眾向警表示，老婦在該處已徘徊許久，經詢問是忘了回家的路。

警員詢問老婦時，吳婦卻記不得家中地址，身上也未帶證件，幸好老婦衣服上繡有姓名，經查詢身分後，警方護送其回到戶籍地址，但附近住戶皆表示不認識吳婦，也未見過她在此處出入，正當一籌莫展之際，吳婦突然說出一處太平區的地址，並向警員表示這是她家。

警員見吳婦能夠清楚地表達，研判可能是吳婦的住處或是熟悉的處所，於是駕駛巡邏車護送吳婦前往，警員護送吳婦到達吳婦口中的地址後，本欲向周遭鄰居詢問吳婦是否住在該處時，吳婦女兒突然現身，直說「警察先生，這是我媽媽」。

吳婦女兒表示，案發當天上午曾與母親通過電話，告知母親會買餐點給她吃，不料回到家時，卻見到家中空無一人，因母親有失智情形，擔心母親在外迷路，便騎著機車在附近的公園、土地公廟等處四處找尋，一直到近3時都未發現母親的身影，正當焦急之際，就看到警員護送母親回家，心存感激。