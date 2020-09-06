快訊

駐美代表宣示對美買魚叉 國造飛彈年度預算瞬間少7億

館長案槍手只是犧牲打？ 行家斷言：這盤棋已死局

八旬老婦走失了...突然背出一段地址 警助返家

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬吳姓老婦患有失智症，上月31日午間獨自外出，卻迷失了方向，沿途步行至離家2公里的東區，在街道上徘徊，幸得熱心民眾發現報警，警員到場詢問時，老婦記不得住家地址，幸好衣服繡有名字，不過警方依名字查出戶籍地後，送老婦前往該處，但該處的住戶卻表示不認識老婦，此時老婦又突然背出一處太平區的地址，警方循線前往時，就遇到婦人的女兒出現，感謝警方協助。

台中市第三警分局合作派出所警員林剛平在上月31日備勤時，接獲通報稱轄內有迷失老人，警員據報前往，發現吳姓老婦（83歲）站在路旁，現場熱心民眾向警表示，老婦在該處已徘徊許久，經詢問是忘了回家的路。

警員詢問老婦時，吳婦卻記不得家中地址，身上也未帶證件，幸好老婦衣服上繡有姓名，經查詢身分後，警方護送其回到戶籍地址，但附近住戶皆表示不認識吳婦，也未見過她在此處出入，正當一籌莫展之際，吳婦突然說出一處太平區的地址，並向警員表示這是她家。

警員見吳婦能夠清楚地表達，研判可能是吳婦的住處或是熟悉的處所，於是駕駛巡邏車護送吳婦前往，警員護送吳婦到達吳婦口中的地址後，本欲向周遭鄰居詢問吳婦是否住在該處時，吳婦女兒突然現身，直說「警察先生，這是我媽媽」。

吳婦女兒表示，案發當天上午曾與母親通過電話，告知母親會買餐點給她吃，不料回到家時，卻見到家中空無一人，因母親有失智情形，擔心母親在外迷路，便騎著機車在附近的公園、土地公廟等處四處找尋，一直到近3時都未發現母親的身影，正當焦急之際，就看到警員護送母親回家，心存感激。

第三警分局呼籲，若家中有失智或容易走失的年邁長輩，可向市府社會局申請「防走失手鍊」，在身上配掛聯絡資訊，或直接在衣服縫上聯繫方式，讓警方能夠快速聯繫家屬，避免發生意外。民眾若發現疑似迷途長輩時，亦可主動詢問對方去處，將其留住並協助撥打電話報警或聯繫家屬，一同守護老寶貝，協助她們儘速返家。

台中市八旬吳姓婦人上月底在東區走失，幸好吳婦背出一段地址，讓警方順利協助她平安返家。圖／第三警分局提供
台中市八旬吳姓婦人上月底在東區走失，幸好吳婦背出一段地址，讓警方順利協助她平安返家。圖／第三警分局提供

失智症

延伸閱讀

中年固本！每天3次健口操，練好咀嚼肌還能防失智

「微型人生」維持大腦活力-從每天看時間的工具做改變！

愛在憶起來 陳其邁籲落實失智在地照護

老翁烈日下迷途蹲坐路旁 龍潭暖警助返家

相關新聞

最壞示範！男子載7歲女兒酒駕撞燈桿3傷 女童胸部瘀傷

苗栗縣苑裡鎮140縣道、苗43線路口，今天凌晨2點40分左右，一輛白色小轎車擦撞路邊路燈桿，再撞上停在路邊紅色小轎車及警...

影／山區見受傷山羌 台東成功警翻越海岸山脈助送醫　

台東縣成功警分局長濱分駐所員警陳怡安、王莛鋐日前夜間巡邏時，路過山區產業道路，見有鄉民救助受傷野生山羌，兩人即停車幫忙，...

10歲童騎走鄰居丟在回收區單車 警：無涉刑案誤會一場

台中市第五警分局水湳所在上月底接獲陸姓男子報案遺失腳踏車，警方獲報後前往調閱監視器，發現疑似是一名男童騎走，警方陸續調閱...

影／清水警連二天晚上防飆 取締超速37件酒駕7件

台中市清水警分局連續二天晚上在清水區港埠路三段執行防飆勤務，動員近百名警力，共取締37件超速，7件公共危險的酒駕行為，今...

騎機車從彰化到台中找女友 男子途中撞號誌桿斷魂

蔡姓男子昨晚騎乘大型重機從彰化要到台中市霧峰找女友，但行經大里區環河路一段時，因撞到人行道路緣，接著失控撞上路邊的號誌桿...

影／東北角龍洞岬三支礁岩釣客落海 消防、海巡搜救中

東北角龍洞岬三支礁岩今早6點半多，傳出1名釣客落海失蹤。海巡和消防單位接獲通報後，派員前往現場搜救中。

屏東鹽埔漁港凌晨再傳火燒船 2艘漁船遭燒毀

屏東新園鹽埔漁港今天凌晨1時許，再傳火燒船事故。一艘琉球籍漁船停靠在鹽埔漁港內側突堤碼頭，不明原因起光，一旁的鹽埔安檢所...

「妳涉綁票案」 旅遊女作家 被詐680萬

知名旅遊書籍女作家日前接獲詐團來電，誆稱她涉及綁票案，金融帳戶須交由檢警監管，女作家信以為真，陸續交出銀行存摺、提款卡、...

警察故事／羅時強測謊高手 揪出監守自盜

刑事訴訟法對測謊鑑定報告是否具證據能力，學界意見分歧，但20多年前，國內警、調曾送10多人出國，培訓測謊專才，高雄市警局...

圍棋老師搧學生巴掌 新北市：至少罰6萬

朱姓圍棋老師涉嫌揮巴掌毆打學生。男童母親出面說明請老師代為管教且知情，不會提告老師；新北家防中心初判朱男違反兒少法令，將...

警察故事／不花一槍一彈 警智取槍擊犯槍擊犯

槍擊犯台南市白河區魏姓男子，長期健身練就一身好身材，犯案後兔脫經警方鎖定，現任台南市新營警分局偵查隊長葉景星，謀定而後動...

桃園廢棄物「卸貨」宜蘭農牧地 逮3車4人

兩輛拖板車前天滿載太空包，與一輛小貨車沿宜蘭縣冬山鄉大進路朝淋漓坑開去，民眾察覺有異通報縣環保局，稽查人員當場查獲，吊車...

熱門新聞

加利牆上掛5招發財祕笈 赫見「下波疫情爆發重施故技」

打狗亂歌團主唱嚴詠能 屏東萬丹表演突昏倒送醫不治

影／客運中山高疾駛 女子突然摔出安全門外被後車輾死

影／母委託「全權管教」！圍棋社老師動手痛毆10歲童惹議

有苦難言？加利傳月休僅二日 員工：我們真的很辛苦

打狗亂歌團主唱嚴詠能驟逝…日前曾說：有注意自己身體 想要多唱久一點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。