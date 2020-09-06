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影／山區見受傷山羌 台東成功警翻越海岸山脈助送醫　

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導

台東縣成功警分局長濱分駐所員警陳怡安、王莛鋐日前夜間巡邏時，路過山區產業道路，見有鄉民救助受傷野生山羌，兩人即停車幫忙，且專程開車翻越東海岸山脈，將受傷山羌送到山另一頭的池上鄉野灣野生動物醫院救治，保住山羌性命。

成功警分局表揚警員陳怡安、王莛鋐，強調警方平日不僅維護地方治安，救助與有緊急危難民眾，就連路邊受傷的野生動物，警方一樣給予救助。

成功警分局今天指出，濱分駐所警員陳怡安與王莛鋐２日晚間執行巡邏勤務時，行經長濱鄉近長馨加油站時，遇到民眾招手示意停車求助，民眾表示，路邊發現一隻山羌疑遭車輛撞擊，腿部骨折流血。

成功警分局指出，陳怡安與王莛鋐除與民眾合力替山羌簡單包紮，將山羌載回所內，經通知縣政府農業處，再轉介座落池上鄉「WildOn」野灣野生動物保育協會，經與野灣取得聯繫，兩人即驅車1小時翻越海岸山脈，經過花蓮玉里，將山羌送抵野灣動物醫院治療，保住山羌生命。

成功分局提醒民眾，台東縣部分郊區道路入夜後常有野生動物出沒，夜間開車務必開大燈，依規定速限行駛，保持精神狀況良好、提高警覺，維護其他用路人及野生動物安全。

台東縣成功警分局長濱分駐所員警陳怡安、王莛鋐將受傷野生山羌，送到野灣動物醫院救治，保住山羌性命。記者羅紹平／翻攝
台東縣成功警分局長濱分駐所員警陳怡安、王莛鋐將受傷野生山羌，送到野灣動物醫院救治，保住山羌性命。記者羅紹平／翻攝
台東縣成功警分局長濱分駐所員警陳怡安、王莛鋐將受傷野生山羌，送到野灣動物醫院救治，保住山羌性命。記者羅紹平／翻攝
台東縣成功警分局長濱分駐所員警陳怡安、王莛鋐將受傷野生山羌，送到野灣動物醫院救治，保住山羌性命。記者羅紹平／翻攝
台東縣成功警分局長濱分駐所員警陳怡安、王莛鋐將受傷野生山羌，送到野灣動物醫院救治，保住山羌性命。記者羅紹平／翻攝
台東縣成功警分局長濱分駐所員警陳怡安、王莛鋐將受傷野生山羌，送到野灣動物醫院救治，保住山羌性命。記者羅紹平／翻攝

動物醫院 台東 加油站

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