10歲童騎走鄰居丟在回收區單車 警：無涉刑案誤會一場
台中市第五警分局水湳所在上月底接獲陸姓男子報案遺失腳踏車，警方獲報後前往調閱監視器，發現疑似是一名男童騎走，警方陸續調閱周邊監視器後，發現該輛單車已十分老舊，且陸停放的地點是該社區的資源回收區域，警方前往該回收區調查時，正巧碰到男童騎車返回，又將單車停在該回收區，陸自認將舊單車放在回收區，造成誤會，沒有提告，警方也通知家長，告誡男童未徵得他人同意，勿擅自使用他人物品，以免涉及相關責任。
台中市第五警分局水湳所在8月31晚間9時許獲報，陸姓男子稱自己的單車不知停放在何處，警員林彥均、林秝成獲報後，前往調閱監視器，發現疑為一名男童將陸的單車騎走，而陪看監視器的社區保全，一眼就認出男童是某住戶的兒子，年僅10歲，平常很乖，應非有意竊取單車，陸也說，該輛單車已十分老舊，價值很低。
警方陸續調閱監視器後，發現男童是從社區的資源回收區騎走單車，警方前往現場時，男童剛好騎著單車返回，欲停放在該回收區域，男童面對警方詢問，也直說以為單車是沒有人要的，才會騎去替家人買宵夜。
找回單車後，陸姓男子向警方表示，因單車十分老舊，沒有價值，自已也有疏失，將單車放在社區的資源回收區，因此不願追究，警方也通知男童家屬到場，予以機會教育，並告誡男童在未徵得他人同意前，切勿拿走他人財物，以免涉及相關責任。
律師林柏宏說，根據今年6月上路的少年事件處理法，已刪除第85條之1，7歲以上未滿12歲兒童，若有觸犯刑法行為，不再移送少年法庭，而是回歸到社福、學校等機構輔導與安置，因此警方在通知事後得知家長到場處理，並做出機會教育，程序並無不妥。
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