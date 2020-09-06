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影／清水警連二天晚上防飆 取締超速37件酒駕7件

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水警分局連續二天晚上在清水區港埠路三段執行防飆勤務，動員近百名警力，共取締37件超速，7件公共危險的酒駕行為，今晚持續防飆，嚴格執行。

清水警方表示，將持續執行該勤務，還轄區居民安寧的生活環境；清水分局轄區港埠路段，位處西濱快速道路下平面道路，交叉路口較多，往來車輛頻繁，警方呼籲駕駛行駛於該路段務必遵守交通規則，警方將不定執行測照及取締交通違規，噪音車等勤務，周末期間為取締重點，

上週日即8月31日凌晨1點多，有多部改裝車輛於清水區港埠路三段北上呼嘯而過，排氣管聲量吵醒附近許多民眾，擾人清夢，清水警分局已派員調閱監視器，並通知1名駕駛到案說明，除約制外並開立危險駕車舉發單，並持續過濾查緝其他車輛駕駛。

清水分局從上周五晚上起，規劃防制危險駕車等專案性取締勤務，嚇阻改裝車輛及甩尾歪風，還民眾安靜的生活環境，面對改裝車及甩尾的問題，清水警方不敢掉以輕心，晚上11點起，從國道4號交流道及台61線西濱快速道路清水匝道起至港埠路等平面道路，沿線設置4處路檢點、2處守望、2部機動測速照相、機動巡邏警力3組等實施防制危險駕車、取締酒駕等專案性勤務，另於本週起晚間更結合南北鄰近轄區分局，實施區域聯防專案性取締勤務，務必將道路還於用路人。

清水警分局指出，分局每週末凌晨0點到4點都規劃沙鹿、梧棲、清水等3區共計8處，以守望或巡邏等方式，加強執行取締及防制飆車、危險駕車及改裝車等勤務作為，今年1月至今，串聯清水、梧棲區的港埠路段沿線，共取締115件交通違規；依道路交通管理處罰條例，改裝車輛除可責令改正，還可罰鍰並沒入高音量喇叭或噪音器物；在道路上競駛、競技等情況，最重可開罰9萬元，並當場禁止其駕駛及吊銷駕照；而競速危險駕駛事證明確者，也可能有觸犯公共危險之虞。

台中市清水警分局連續二天防飆勤務。圖／警方提供
台中市清水警分局連續二天防飆勤務。圖／警方提供
台中市清水警分局連續二天防飆勤務。圖／警方提供
台中市清水警分局連續二天防飆勤務。圖／警方提供

梧棲 噪音 酒駕

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