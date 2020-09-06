影／清水警連二天晚上防飆 取締超速37件酒駕7件

台中市清水警分局連續二天晚上在清水區港埠路三段執行防飆勤務，動員近百名警力，共取締37件超速，7件公共危險的酒駕行為，今晚持續防飆，嚴格執行。

清水警方表示，將持續執行該勤務，還轄區居民安寧的生活環境；清水分局轄區港埠路段，位處西濱快速道路下平面道路，交叉路口較多，往來車輛頻繁，警方呼籲駕駛行駛於該路段務必遵守交通規則，警方將不定執行測照及取締交通違規，噪音車等勤務，周末期間為取締重點，

上週日即8月31日凌晨1點多，有多部改裝車輛於清水區港埠路三段北上呼嘯而過，排氣管聲量吵醒附近許多民眾，擾人清夢，清水警分局已派員調閱監視器，並通知1名駕駛到案說明，除約制外並開立危險駕車舉發單，並持續過濾查緝其他車輛駕駛。

清水分局從上周五晚上起，規劃防制危險駕車等專案性取締勤務，嚇阻改裝車輛及甩尾歪風，還民眾安靜的生活環境，面對改裝車及甩尾的問題，清水警方不敢掉以輕心，晚上11點起，從國道4號交流道及台61線西濱快速道路清水匝道起至港埠路等平面道路，沿線設置4處路檢點、2處守望、2部機動測速照相、機動巡邏警力3組等實施防制危險駕車、取締酒駕等專案性勤務，另於本週起晚間更結合南北鄰近轄區分局，實施區域聯防專案性取締勤務，務必將道路還於用路人。