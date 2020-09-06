影／客運中山高疾駛 女子突然摔出安全門外被後車輾死

一輛阿囉哈客運昨晚9點時55分行經國道1號北上58公里中壢路段外側車道，車內一名39歲女乘客離開座位，疑似突然推開安全門摔落車外，整個人落在車道中間，後方兩輛轎車閃避不及撞上，女子當場死亡。事故發生時引起車上乘客驚慌，司機靠邊停好車下車察看，國道警方接到報案趕赴現場封鎖部分車道追查案情，清理現場和維護其他車輛行車安全，女子是否真的推開安全門還是安全門沒關緊，有無認為疏失仍需進一步釐清。

國道警方查出這輛客運巴士昨天下午5點40分由高雄九如出發前往台北，39歲女子和母親同車，到了中壢路段，女子跟母親說要上廁所，於是自行走下車內中間左邊下方廁所，上完廁所出來，站在安全門一會兒似乎在摸索什麼東西，沒多久摸到門把疑似推開安全門，整個人掉出車外落到車道上，此時後放方兩輛轎車來不及反應直接碾過，女子當場死亡。

據指出，同車的母親從高雄搭車要和女兒返回台北住處，不知道女兒為何會摔出車外，是否是她自己推開安全門，還是安全門沒關好仍需要進一步釐清，國道警方已報請檢察官相驗，同時進一步調查案情。至於外傳女子精神狀況不佳，警方並未透露，仍需由檢方了解和案情有無關聯。