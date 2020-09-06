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嚴詠能替萬丹寫歌 原定昨晚公開發表卻在舞台上驟逝

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

本土創作樂團「打狗亂歌團」主唱嚴詠能昨天晚間8點32分在屏東縣萬丹鄉大憲宮演出時，疑心肌梗塞昏倒在台上，經現場工作人員用電擊急救，隨後由救護車送醫搶救，最終仍在晚上10時許宣告不治。原本昨晚要發表一首專屬萬丹的歌，卻在發表前一刻倒下，令許多人感到驚訝又難過。

民進黨屏東縣黨部主委許展維，於今年7月就邀約「打狗亂樂團」主唱嚴詠能於７月的演出中，發表這首為萬丹寫的歌，並以萬丹鄉代表的農產紅豆為主軸作詞，歷經數個月的準備與討論，原本要在昨晚的表演中首次公開演唱，豈料，卻發生憾事。

許展維昨晚在臉書貼文表示，15年前，就與嚴詠能認識，且同樣熱愛孕育大家成長的土地。

許展維還說，能與嚴詠能相識並同台感到榮幸，原本希望能用他的歌聲來鼓勵學習台語，也把台語的美傳遞到台灣每個角落，如今卻發生憾事感到相當難過。

事發當時，許展維全程陪著嚴詠能到醫院，急救期間都的，都在急診室外等候，儘管嚴詠能在昨晚10時許傳出不幸消息，許仍在院外陪伴嚴詠能的家屬。

對此，許展維表示，感謝嚴詠能對土地的熱愛付與付出，在他倒下的那一刻，不能再次親眼看見和親耳聽到這首歌感到遺憾。

本土創作樂團「打狗亂歌團」主唱嚴詠能今年替萬丹寫的歌。記者陳弘逸／翻攝至許展維臉書
本土創作樂團「打狗亂歌團」主唱嚴詠能今年替萬丹寫的歌。記者陳弘逸／翻攝至許展維臉書
民進黨屏東縣黨部主委許展維，於今年7月就邀約「打狗亂樂團」主唱嚴詠能於昨天發表這首為萬丹寫歌。記者陳弘逸／翻攝至許展維臉書
民進黨屏東縣黨部主委許展維，於今年7月就邀約「打狗亂樂團」主唱嚴詠能於昨天發表這首為萬丹寫歌。記者陳弘逸／翻攝至許展維臉書

萬丹 屏東縣 樂團

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