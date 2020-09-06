屏東鹽埔漁港凌晨再傳火燒船 2艘漁船遭燒毀

屏東新園鹽埔漁港今天凌晨1時許，再傳火燒船事故。一艘琉球籍漁船停靠在鹽埔漁港內側突堤碼頭，不明原因起光，一旁的鹽埔安檢所見狀，立刻派員投入滅火，同時通報消防馳援。經搶救火勢於3時許控制，共2艘漁船燒毀，現場初步清點並無人員傷亡。

據了解，今天凌晨1時許，一艘停泊於鹽埔漁港內側突堤碼頭的琉球籍漁船，不明原因冒出濃密黑煙並起火燃燒，隨後海巡人員見狀，立刻通報消防並投入救火。

由於港內漁船均是併靠方式停泊，海巡擔憂火勢蔓延，立刻請村長利用廣播通報在港船隻船主火燒船資訊，並且由拖船協助將漁港內停泊漁船實施移泊，避免其他漁船遭到波及。