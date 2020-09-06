嚴詠能台上昏倒送醫不治 潘孟安：遺憾不捨

本土創作樂團「打狗亂歌團」主唱嚴詠能5日晚間8時32分在屏東縣萬丹鄉大憲宮演出時，疑心肌梗塞昏倒在台上，現場工作人員趕緊用電擊急救，救護車趕到後，將嚴詠能送往醫院急救，經醫院搶救後5日晚間10點6分宣告不治。

屏東縣長潘孟安深夜在臉書發文，金曲獎得主打狗亂歌團嚴詠能老師在萬丹演出時，突然身體不適，送醫急救後，仍然不幸離世，令人遺憾與不捨。

潘孟安說，老師長期巡演國內外傳達台灣本土文化，也長期陪伴恆春民謠的阿公阿嬤，兩年前曾動過心臟手術休養一段時間，待身體調養後，繼續投入藝文推廣工作。

潘孟安說，今年前半年因疫情影響，許多演出暫緩，下半年後疫情時期，老師和樂團再次啟動全國跑透透巡迴分享歡樂，一路為台灣文化推廣和創作持續努力不懈，直到人生最後一刻。

潘孟安說，憾事發生，向家屬致上最深哀悼之意，縣府人員也第一時間到達醫院，盡全力協助家屬和樂團處理後續事宜。「謝謝嚴詠能老師生前對台灣音樂與文化的貢獻，願老師一路好走。」

屏東縣政府文化處長吳明榮說，很難過，痛失英才，感謝嚴老師致力推展屏東恆春民謠的努力，帶恆春的阿嬤、小朋友到國外演出，跟在地連結深厚。