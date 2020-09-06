打狗亂歌團嚴詠能驟逝 陳其邁震驚、不捨

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

本土創作樂團「打狗亂歌團」主唱嚴詠能5日晚間在屏東縣萬丹鄉大憲宮演出時昏倒在台上，經緊急送醫搶救，不幸宣告不治。高雄市長陳其邁第一時間得知嚴詠能送醫消息，立即請文化局長王文翠趕往屏東，當知道嚴詠能不治，感到非常震驚與不捨。

嚴詠能創作的本土歌謠受到許多人喜愛，陳其邁參加選舉時的造勢場合，經常邀打狗亂歌團表演，嚴詠能一出場總能帶起熱鬧氣氛並獲得滿堂采。

嚴詠能不但自己創作本土歌謠，更關心本土民謠的傳承，2天前在臉書恭喜87歲的民謠傳藝師陳英獲得文化部登錄人間國寶，並說陳英阿嬤年近88歲還是騎著機車到處唱，在大家心目中阿嬤早就是國寶了，希望阿嬤有了這個頭銜之後不要有壓力，保持健康歡笑的日常，想唱就唱，想玩就玩，什麼都可以，且和陳英阿嬤說好，最少要唱到120歲。

嚴詠能的噩耗傳出，好友們紛到他的臉書表達難過之情，謝謝他為台灣留下這麼多美麗貼心的音樂，「好可惜好難受，希望您安息，您的家人平安。」

阿嬤 屏東縣 國寶

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