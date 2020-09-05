圍棋老師搧學生巴掌 新北市：至少罰6萬

男童母親拜託圍棋社老師代為「全權管教」，日前老師在所住社區大廳動手打男童的影片被民眾上傳臉書在地社團，也引起網友議論。記者王長鼎／翻攝

朱姓圍棋老師涉嫌揮巴掌毆打學生。男童母親出面說明請老師代為管教且知情，不會提告老師；新北家防中心初判朱男違反兒少法令，將檢附證據、調查報告移社會局裁罰6萬元以上。

新北市政府警察局中和分局網路巡查發現，前往中和區捷運路一處社區調查，事件發生在8月28日，兩人為圍棋師生關係。今晚8時30分帶回朱姓圍棋老師到案，另外男童母親也出面向警方說明。

許母向警方說，因10歲的兒子調皮又愛撒謊，自己白天要上班無法管教，才會請圍棋教室朱姓老師幫忙管教，她不會控告老師。朱男警訊說法，則是因10歲許姓男童說謊，所以才出手體罰，且男童母親事前都知道。

警方初步調查，朱男圍棋教室位於這處社區，當天許母載孩子到圍棋教室上課，她向朱男提及孩子在圍棋教室的表現雖然漸漸變好，但一回家又原形畢露，希望老師再嚴加管教。許母離開後，朱男質問許童隨後揮拳、搧巴掌，還將許童按在落地窗玻璃上，直到社區管理員上前制止才停手。

新北市政府家防中心主任許芝綺今天晚上接受中央社記者訪問表示，透過社工介入服務給予案家協助，同時關心兒童身心狀況，必要時提供親子教育、法律扶助、心理諮商與輔導等。

許芝綺說，初步檢視相關證據顯示涉及虐童行為，圍棋老師過度管教不當毆打，觸犯兒童及少年福利與權益保障法，對孩童有不當對待行為。家防中心將會檢附相關證據、影像、調查報告，移送市府社會局依法裁處新台幣6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得公布姓名或名稱。

網友5日下午在臉書（Facebook）社團「我是中和人」張貼影片顯示，男子在某社區大廳掌摑並連續揮拳攻擊1名男童，甚至不顧警衛勸阻拖行孩童，施暴後離開社區。影片引起許多網友迴響、憤怒並留言，認為影片中的男子行為過當。