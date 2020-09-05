圍棋老師搧學生巴掌 新北市：至少罰6萬
朱姓圍棋老師涉嫌揮巴掌毆打學生。男童母親出面說明請老師代為管教且知情，不會提告老師；新北家防中心初判朱男違反兒少法令，將檢附證據、調查報告移社會局裁罰6萬元以上。
新北市政府警察局中和分局網路巡查發現，前往中和區捷運路一處社區調查，事件發生在8月28日，兩人為圍棋師生關係。今晚8時30分帶回朱姓圍棋老師到案，另外男童母親也出面向警方說明。
許母向警方說，因10歲的兒子調皮又愛撒謊，自己白天要上班無法管教，才會請圍棋教室朱姓老師幫忙管教，她不會控告老師。朱男警訊說法，則是因10歲許姓男童說謊，所以才出手體罰，且男童母親事前都知道。
警方初步調查，朱男圍棋教室位於這處社區，當天許母載孩子到圍棋教室上課，她向朱男提及孩子在圍棋教室的表現雖然漸漸變好，但一回家又原形畢露，希望老師再嚴加管教。許母離開後，朱男質問許童隨後揮拳、搧巴掌，還將許童按在落地窗玻璃上，直到社區管理員上前制止才停手。
新北市政府家防中心主任許芝綺今天晚上接受中央社記者訪問表示，透過社工介入服務給予案家協助，同時關心兒童身心狀況，必要時提供親子教育、法律扶助、心理諮商與輔導等。
許芝綺說，初步檢視相關證據顯示涉及虐童行為，圍棋老師過度管教不當毆打，觸犯兒童及少年福利與權益保障法，對孩童有不當對待行為。家防中心將會檢附相關證據、影像、調查報告，移送市府社會局依法裁處新台幣6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得公布姓名或名稱。
網友5日下午在臉書（Facebook）社團「我是中和人」張貼影片顯示，男子在某社區大廳掌摑並連續揮拳攻擊1名男童，甚至不顧警衛勸阻拖行孩童，施暴後離開社區。影片引起許多網友迴響、憤怒並留言，認為影片中的男子行為過當。
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