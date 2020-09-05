打狗亂歌團主唱嚴詠能 屏東萬丹表演突昏倒送醫不治

本土創作樂團「打狗亂歌團」主唱嚴詠能今天晚間8點32分在屏東縣萬丹鄉大憲宮演出時，疑心肌梗塞昏倒在台上，現場工作人員趕緊用電擊急救，救護車趕到後，將嚴詠能送往國軍醫院屏東分院急救，經醫院搶救後晚間宣告不治。

「打狗亂歌團」今晚參加屏東縣府文化處舉辦藝術宅急便活動，到萬丹鄉大憲宮演出，晚間8點多時，主唱嚴詠能突然在台上昏倒工作人員趕緊用電擊，並通知救護車送到醫院，經醫院搶救，送醫不治。

50歲的嚴詠能與打狗亂歌團，在2010年以「大員一家農出來」土地創作專輯，獲得第21屆金曲獎最佳台語專輯。打狗亂歌團以本土創作與母語歌謠走唱為業，嚴詠能是打狗亂歌團團長，入圍第21屆金曲獎最佳台語男歌手獎。

嚴詠能與打狗亂歌團把台灣農民的故事寫在歌裡，走遍台灣各鄉鎮廟口街頭演唱，為台灣農民歌唱。